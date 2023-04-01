«Зенит» и «Урал» сыграют в матче 21-го тура РПЛ. Встреча пройдет на стадионе «Газпром Арена» в Санкт-Петербурге.

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«Зенит» лидирует в чемпионате, имея на счету 48 очков. «Урал» с 25 очками идет на десятом месте.

Игра первого круга в Екатеринбурге закончилась со счетом 4:0 в пользу «Зенита». Малком сделал дубль.

Матч состоится в субботу, 1 апреля.

Встречу в прямом эфире покажет телеканал «Матч! Премьер».

Игру также будет транслировать «Лига ставок».

Начало – в 19:00 мск.

«Зенит» – явный фаворит матча по версии букмекеров, коэффициент на победу петербуржцев составляет 1,26. На ничью можно поставить за 6,30. На выигрыш гостей дают 12,0.

Прогноз на матч Зенит – Урал