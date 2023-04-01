В «Пари НН» ответили на острые слова Дзюбы в адрес клуба

Спортивный директор «Пари НН» Игорь Кудряшов отреагировал на едкий комментарий форварда «Локомотива» Артема Дзюбы в адрес нижегородского клуба.

«Уважительно отношусь к Артему, работали вместе в Томске. На предмет приглашения не контактировал ни с представителем, ни с самим Артемом. Дзюба в очередной раз доказал, что он топ футболист, в этом никто и не сомневался», – сказал Кудряшов.