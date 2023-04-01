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    В «Пари НН» ответили на острые слова Дзюбы в адрес клуба

    Спортивный директор «Пари НН» Игорь Кудряшов отреагировал на едкий комментарий форварда «Локомотива» Артема Дзюбы в адрес нижегородского клуба.

    «Уважительно отношусь к Артему, работали вместе в Томске. На предмет приглашения не контактировал ни с представителем, ни с самим Артемом. Дзюба в очередной раз доказал, что он топ футболист, в этом никто и не сомневался», – сказал Кудряшов.

    • Москвичи разгромили соперника со счетом 4:0.
    • Дзюба оформил дубль, один из голов он забил пяткой.
    • Нападающий зимой не договорился с «Пари НН» о подписании контракта.

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    Источник: телеграм-канал Микеле Антонова

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    01.04.2023 17:44
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +18342

      житель СПб 1 апреля, 21:57

      Да... попали товарищи.

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      Рейтинг: +2404

      моэм 1 апреля, 21:53

      И Кудряшову и Измайлову помолчать бы в недобрый час , да работать потщательнее ... в условиях предстоящей борьбы за выживание искали тренера целых 2 месяца , а потом назначили главным совершенно неопытного тренера , отказались от услуг БЕСПЛАТНОГО , сверхмотивированного бойца Дзюбы , да ещё в такой тяжёлый момент для команды , получили " технарь" , потому что в клубе бардак ....сейчас надо срочно менять всё руководство клуба , а тренером я бы поставил Юрана , с его огромным опытом вытаскивания команд из говна.

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