В «Пари НН» ответили на острые слова Дзюбы в адрес клуба

Спортивный директор «Пари НН» Игорь Кудряшов отреагировал на едкий комментарий форварда «Локомотива» Артема Дзюбы в адрес нижегородского клуба.
«Уважительно отношусь к Артему, работали вместе в Томске. На предмет приглашения не контактировал ни с представителем, ни с самим Артемом. Дзюба в очередной раз доказал, что он топ футболист, в этом никто и не сомневался», – сказал Кудряшов.
- Москвичи разгромили соперника со счетом 4:0.
- Дзюба оформил дубль, один из голов он забил пяткой.
- Нападающий зимой не договорился с «Пари НН» о подписании контракта.
Источник: телеграм-канал Микеле Антонова