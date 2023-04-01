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    Газзаев раскрыл ритуал, который помог ЦСКА выиграть Кубок УЕФА

    Бывший главный тренер ЦСКА Валерий Газзаев вспомнил обстоятельства победного финала Кубка УЕФА-2004/05 против «Спортинга».

    – Кубок УЕФА-2005 – важное достижение для российского футбола. Помните установку перед игрой и что было в перерыве?

    – Это был шанс стать первым клубом в советской и российской истории, который бы выиграл Кубок УЕФА.

    Прекрасно понимал, что игроки сосредоточены, они неделю готовились в Португалии к этому матчу. Поэтому сказал самое ключевое. Что у нас в стране много космонавтов, а помнят только одного – Юрия Гагарина.

    Первому быть всегда тяжело, но это ваш шанс войти в историю. Вы либо станете героями, либо будете всю жизнь думать, как проиграли сегодня. И детям будете рассказывать, что были на этом матче, но не смогли победить.

    К концу тайма мы уже начали создавать моменты. Вагнер мог забить дважды. В перерыве нужно было внести коррективы, чтобы окончательно переломить игру. Все возможное, что наш штаб мог сделать, мы сделали.

    А уже перед выходом на поле я встал у раздевалки. Всегда носил с собой иконку нашего Господа Всемогущего. И сказал игроками: «Поцелуйте ее – и идите на второй тайм». Все игроки, которые проходили, целовали.

    И вот что теперь скажешь? Все мы знаем, чем закончился матч. Спасибо, Господь помог.

    • ЦСКА после 1-го тайма уступал 0:1.
    • 2-й тайм ЦСКА выиграл со счетом 3:0.
    • Матч проходил в Лиссабоне на домашнем стадионе «Спортинга» «Жозе Алваладе».

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    Источник: «Матч ТВ»

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    01.04.2023 00:36
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    Комментарии10
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    • ...
      Рейтинг: +212

      Koni_Best_1 1 апреля, 10:48

      Да что ты чешеш Георгич? Салуга в интервью дудю еще несоклько лет назад рассказал как ты игроков мотивировал, заходил в раздевалку перед каждым матчем важным и говорил, что если выиграем, то все получат дополнительные премиальные от президента клуба и после этого там в раздевалке бразильцы пляски устраивали, а премиальные там были просто бешеные, так что не рассказывай сказки про иконки. В то время игру ЦСКА определял бразильский костяк, которых мотивировали только бабки. Романтизировать можно сколько угодно, но реальность это совсем другое.

      0
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      Рейтинг: +1613

      ПалкоВводецъ (returned) 1 апреля, 08:49

      А вот усы Газзаев, проспорив не сбрил! Гыгыгы

      0
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    • ...
      Рейтинг: +1613

      ПалкоВводецъ (returned) 1 апреля, 08:48

      Молодцы. Есть чем гордиться!

      2
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      Рейтинг: +3855

      fakeid 1 апреля, 02:02

      подзабытый мем вспомнился.
      никогда не проигрывали в финалах еврокубков: цска, зенит, спартак.
      гы-гы!

      2
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      Рейтинг: +12958

      R_a_i_n > fakeid 1 апреля, 09:18

      У Зенита тоже ритуал был! Зюба его проводил)))

      0
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      Рейтинг: +3855

      fakeid 1 апреля, 02:00

      что странно - оба матча проходили на вражеских стадионах. цска конкретно попал, играя против спортинга на его же арене, но и зенит, играя против глазго в манчестре, был как в гостях, потому что от глазго всего 300 км до стадиона мансити. естественно, там пол-города припёрлось чуть ли не на велосипедах. нашим по квоте выделили какой-то уголок на трибунах, а все остальные за глазго. в принципе, после баварии, зенит довольно легко расправился с соперником, а кони, можно сказать, совершили подвиг.

      4
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      Рейтинг: +59

      JIEGEHDA > fakeid 1 апреля, 05:23

      Ну Шотландия и Англия друзья . Хотя уже не скажешь) так что очевидно что их там было 95% . ) Это почти тоже самое что у себя дома . Как Зенит бы сыграл в Москве финал Еврокубка . )) Но молодцы и те и другие . Были времена был футбол и у нас .

      1
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      Рейтинг: +212

      Koni_Best_1 > fakeid 1 апреля, 10:52

      И не забывай, что уже тогда зенит был денежным мешком и собирал всех кого мог, а цска строил команду из молодежи, там 20 летние пацаны выиграли кубок уефа

      2
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      Рейтинг: +3855

      fakeid > Koni_Best_1 1 апреля, 11:13

      бред не неси. по сути, только тимощука купили. а кубок брали русские ребята. дорогостоящие покупки были гораздо позже.

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      Рейтинг: +3855

      fakeid > Koni_Best_1 1 апреля, 11:28

      и откуда у лошадей такой тупой школьник появился? мешком был как раз цска. карвальо, одиа, олич, вагнер лав, красич. иди за спартак болей лучше, так такие тупые нужны, а к коням не примазывайся.

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