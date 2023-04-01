Газзаев раскрыл ритуал, который помог ЦСКА выиграть Кубок УЕФА

Да что ты чешеш Георгич? Салуга в интервью дудю еще несоклько лет назад рассказал как ты игроков мотивировал, заходил в раздевалку перед каждым матчем важным и говорил, что если выиграем, то все получат дополнительные премиальные от президента клуба и после этого там в раздевалке бразильцы пляски устраивали, а премиальные там были просто бешеные, так что не рассказывай сказки про иконки. В то время игру ЦСКА определял бразильский костяк, которых мотивировали только бабки. Романтизировать можно сколько угодно, но реальность это совсем другое.
Бывший главный тренер ЦСКА Валерий Газзаев вспомнил обстоятельства победного финала Кубка УЕФА-2004/05 против «Спортинга».
– Кубок УЕФА-2005 – важное достижение для российского футбола. Помните установку перед игрой и что было в перерыве?
– Это был шанс стать первым клубом в советской и российской истории, который бы выиграл Кубок УЕФА.
Прекрасно понимал, что игроки сосредоточены, они неделю готовились в Португалии к этому матчу. Поэтому сказал самое ключевое. Что у нас в стране много космонавтов, а помнят только одного – Юрия Гагарина.
Первому быть всегда тяжело, но это ваш шанс войти в историю. Вы либо станете героями, либо будете всю жизнь думать, как проиграли сегодня. И детям будете рассказывать, что были на этом матче, но не смогли победить.
К концу тайма мы уже начали создавать моменты. Вагнер мог забить дважды. В перерыве нужно было внести коррективы, чтобы окончательно переломить игру. Все возможное, что наш штаб мог сделать, мы сделали.
А уже перед выходом на поле я встал у раздевалки. Всегда носил с собой иконку нашего Господа Всемогущего. И сказал игроками: «Поцелуйте ее – и идите на второй тайм». Все игроки, которые проходили, целовали.
И вот что теперь скажешь? Все мы знаем, чем закончился матч. Спасибо, Господь помог.
- ЦСКА после 1-го тайма уступал 0:1.
- 2-й тайм ЦСКА выиграл со счетом 3:0.
- Матч проходил в Лиссабоне на домашнем стадионе «Спортинга» «Жозе Алваладе».