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  • Газзаев раскрыл ритуал, который помог ЦСКА выиграть Кубок УЕФА

Газзаев раскрыл ритуал, который помог ЦСКА выиграть Кубок УЕФА

1 апреля 2023, 00:36
1

Бывший главный тренер ЦСКА Валерий Газзаев вспомнил обстоятельства победного финала Кубка УЕФА-2004/05 против «Спортинга».

– Кубок УЕФА-2005 – важное достижение для российского футбола. Помните установку перед игрой и что было в перерыве?

– Это был шанс стать первым клубом в советской и российской истории, который бы выиграл Кубок УЕФА.

Прекрасно понимал, что игроки сосредоточены, они неделю готовились в Португалии к этому матчу. Поэтому сказал самое ключевое. Что у нас в стране много космонавтов, а помнят только одного – Юрия Гагарина.

Первому быть всегда тяжело, но это ваш шанс войти в историю. Вы либо станете героями, либо будете всю жизнь думать, как проиграли сегодня. И детям будете рассказывать, что были на этом матче, но не смогли победить.

К концу тайма мы уже начали создавать моменты. Вагнер мог забить дважды. В перерыве нужно было внести коррективы, чтобы окончательно переломить игру. Все возможное, что наш штаб мог сделать, мы сделали.

А уже перед выходом на поле я встал у раздевалки. Всегда носил с собой иконку нашего Господа Всемогущего. И сказал игроками: «Поцелуйте ее – и идите на второй тайм». Все игроки, которые проходили, целовали.

И вот что теперь скажешь? Все мы знаем, чем закончился матч. Спасибо, Господь помог.

  • ЦСКА после 1-го тайма уступал 0:1.
  • 2-й тайм ЦСКА выиграл со счетом 3:0.
  • Матч проходил в Лиссабоне на домашнем стадионе «Спортинга» «Жозе Алваладе».

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Источник: «Матч ТВ»
Россия. Премьер-лига ЦСКА Газзаев Валерий
Комментарии (1)
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Koni_Best_1
1680335321
Да что ты чешеш Георгич? Салуга в интервью дудю еще несоклько лет назад рассказал как ты игроков мотивировал, заходил в раздевалку перед каждым матчем важным и говорил, что если выиграем, то все получат дополнительные премиальные от президента клуба и после этого там в раздевалке бразильцы пляски устраивали, а премиальные там были просто бешеные, так что не рассказывай сказки про иконки. В то время игру ЦСКА определял бразильский костяк, которых мотивировали только бабки. Романтизировать можно сколько угодно, но реальность это совсем другое.
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