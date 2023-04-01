Газзаев раскрыл ритуал, который помог ЦСКА выиграть Кубок УЕФА

Бывший главный тренер ЦСКА Валерий Газзаев вспомнил обстоятельства победного финала Кубка УЕФА-2004/05 против «Спортинга».

– Кубок УЕФА-2005 – важное достижение для российского футбола. Помните установку перед игрой и что было в перерыве?

– Это был шанс стать первым клубом в советской и российской истории, который бы выиграл Кубок УЕФА.

Прекрасно понимал, что игроки сосредоточены, они неделю готовились в Португалии к этому матчу. Поэтому сказал самое ключевое. Что у нас в стране много космонавтов, а помнят только одного – Юрия Гагарина.

Первому быть всегда тяжело, но это ваш шанс войти в историю. Вы либо станете героями, либо будете всю жизнь думать, как проиграли сегодня. И детям будете рассказывать, что были на этом матче, но не смогли победить.

К концу тайма мы уже начали создавать моменты. Вагнер мог забить дважды. В перерыве нужно было внести коррективы, чтобы окончательно переломить игру. Все возможное, что наш штаб мог сделать, мы сделали.

А уже перед выходом на поле я встал у раздевалки. Всегда носил с собой иконку нашего Господа Всемогущего. И сказал игроками: «Поцелуйте ее – и идите на второй тайм». Все игроки, которые проходили, целовали.

И вот что теперь скажешь? Все мы знаем, чем закончился матч. Спасибо, Господь помог.