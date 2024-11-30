Газзаев назвал лучшего кандидата на пост президента РФС

Бывший тренер сборной России и ЦСКА Валерий Газзаев высказался о выдвижении Александра Дюкова на новый президентский срок в РФС.

«Полностью выражаю поддержку Дюкову. Кандидата лучше на пост президента РФС нет. Когда наш футбол попал в изоляцию, РФС и Александр Валерьевич делают всe, чтобы поддержать наш футбол как на внутреннем, так и на внешнем уровне. Активно продвигают все стороны работы.

У нас очень интересный чемпионат, Кубок России стал ярче и красочнее, мы увидели и новых игроков. Повторюсь, лучше кандидата на пост президента РФС нет. Также знаю, что он всегда на связи и ведeт работу с руководителями ФИФА и УЕФА, надеюсь, что в ближайшее время мы вернeмся на международную арену», – сказал Газзаев.

Выборы состоятся 2 февраля.

Конкуренты Дюкова еще не определены.

Нынешний президент возглавляет РФС с 2019 года.

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