Дюков прокомментировал смерть Симоняна

Сегодня, 15:00

Президент РФС Александр Дюков сделал заявление по случаю смерти Никиты Симоняна.

  • Симонян – лучший бомбардир в истории «Спартака». Он выступал за московский клуб с 1949 по 1959 год и забил 160 голов.
  • В 1956 году он стал олимпийским чемпионом в составе сборной СССР.
  • 12 октября Симоняну исполнилось 99 лет.

«Футбол понес невосполнимую утрату, не стало Никиты Павловича Симоняна.

Олимпийский чемпион Мельбурна-56, многократный чемпион и обладатель Кубка СССР, лучший бомбардир в истории московского «Спартака».

Он внес огромный вклад в развитие отечественного спорта как футболист, тренер, руководитель. Его наследие – это не только трофеи и рекорды.

На протяжении десятилетий имя Никиты Павловича Симоняна было синонимом честности, порядочности, бескорыстного и искреннего служения футболу.

Он был и останется примером для многих поколений. Его любили и уважали абсолютно все вне зависимости от клубных пристрастий – футболисты и тренеры, журналисты и болельщики.

Сотрудники РФС гордились возможностью общаться с ним, для всех нас он был мудрым наставником. Мы посвятим ближайшие матчи Кубка России, РПЛ и ФНЛ его памяти.

Выражаю глубочайшие соболезнования родным и близким Никиты Павловича и всей футбольной семье. Светлая память», – сказал Дюков.

Россия готова принять Евро-2032 26
Дюков заявил об улучшении судейства в РПЛ 4
Дюков спрогнозировал, как сборная России выступила бы на ЧМ-2026 11
Источник: сайт РФС
Россия. Премьер-лига СССР Дюков Александр Симонян Никита
