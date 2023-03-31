Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • Газзаев со ссылкой на Путина назвал главную проблему российского футбола

Газзаев со ссылкой на Путина назвал главную проблему российского футбола

31 марта 2023, 23:11
8

Бывший главный тренер сборной России Валерий Газзаев сформулировал ключевую проблему отечественного футбола.

– Вопрос на отдельное интервью, но если попробовать тезисно выделить: в чем для вас главная проблема российского футбола?

– Думаю, самая главная проблема российского футбола – и, кстати, в своем выступлении президент России Владимир Путин отмечал это, – весь профессиональный спорт должен финансироваться за счет частных инвестиций. За счет бизнеса, а не за счет государственных и региональных бюджетов.

Это самый важный вопрос. На этом построены все европейские чемпионаты, весь мировой профессиональный спорт. Все клубы там имеют статус частных. С разными возможностями.

Считаю, и мы должны прийти к такой же концепции. И из этой точки начинать дальше строить наш профессиональный спорт – и в частности, футбол.

– Как эти частные инвестиции можно привлечь в футбол?

– Льготы. Для частного бизнеса и частных предпринимателей, которые будут вкладывать финансы в профессиональный спорт. В таком случае, думаю, наши бизнесмены встанут в очередь – и не только за футбольными клубами, но и за всем профессиональным спортом.

Конечно, чтобы это все организовать, нужны решения и инициатива со стороны правительства и руководства страны.

– Сергей Галицкий – это пример частного футбола, к которому надо стремиться?

– Человек создал команду с нуля, построил огромную империю и инфраструктуру. Насколько я знаю, порядка 300 детей занимаются в академии, учатся там, живут, а еще около 3000 – занимаются футболом в филиалах.

Конечно, побольше бы таких людей, как Сергей Галицкий. Перед ним можно снять шляпу – за его огромный вклад не только в спорт, а вообще в жизнь Краснодара.

Я был в его академии еще лет десять назад. Уже тогда было 16 полей – 8 искусственных, 8 натуральных. Чтобы построить такое, надо не просто любить футбол и спорт, а вкладывать свою душу и хотеть сделать для людей что-то приятное и хорошее.

  • Газзаев не работает в футболе с 2013 года.
  • Тренер брал с ЦСКА Кубок УЕФА.
  • В 2016-2021 годах он был в Госдуме РФ.

Еще по теме:
Реакция Газзаева на победу ЦСКА над «Зенитом» 3
Гусев оценил словами Газзаева совмещение Карпина: «Сисю и писю в одну руку не возьмешь, но попробовать стоит» 12
Газзаев одним словом описал победу ЦСКА над «Локомотивом» 3
Источник: «Матч ТВ»
Россия. Премьер-лига Газзаев Валерий Путин Владимир
Комментарии (8)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
NewLife
1680294499
Самый частный клуб у нас синит, на него государство не тратит ни копейки.(((((
Ответить
Persona_non_Grata
1680300008
"главнуа проблема российского футбола" и страны в целом, что на руководящие посты назначаются вот такие вот лизоблюды. И красивые слова, и умение отчитаться со ссылками на "решения съезда" или "заветы Ильича" отодвинули в зад реальные дела и профессионализм !!! ((( Говорунов развелось тьма !!! (((
Ответить
SLADE2019
1680326899
То, что сказал Президент говорится (только лишь) в спортивных кругах последние лет 30. А воз и ныне там. Никто в спорт за просто так деньги вкладывать не будет. Можно и дальше прописными истинами внимание отвлекать, да не буду.
Ответить
mihail200606
1680327010
Ну толку что президент сказал..что изменилось..
Ответить
Chalavek
1680327395
путин - есть главная проблема, и не только футбола.
Ответить
rash1959
1680328520
самая главная проблема российского футбола (да и страны в целом) - это такие как газай и тот , которого он упомянул.
Ответить
Garrincha58
1680331160
а кто в этих бедах виноват раздули им фантастические зарплаты и теперь ждут что те будут играть а им пофиг развиваться вот сейчас и Пиняев или уже Захарян стали получать миллионы и сразу пропадёт желание играть на все 100 делают вид и якобы хотят куда то переехать
Ответить
Главные новости
Флик высказался о разгроме «Валенсии»
09:06
Радимов позавидовал преображению «Динамо»
08:43
3
Аршавин высказался о проблемах в игре «Зенита»
08:20
Соболев извинился перед фанатами «Зенита», «Спартак» проиграл в дерби, Мостовой забил в дебютном матче за «Локо» и другие новости
01:20
Мостовой высказался о своем голе в дебютном матче за «Локо»
01:00
2
Талалаев отметил излишнюю самоуверенность у трех игроков «Балтики»
00:55
«На десять минут был в прострации»: Комличенко разбили голову с «Балтикой»
00:38
1
Реакция Шварца на удаление Тюкавина со «Спартаком»
00:24
2
Губерниев прокомментировал поражение «Спартака» от «Динамо»
Вчера, 23:58
3
Реакция Генича на поражение «Спартака» от «Динамо»
Вчера, 23:47
Все новости
Все новости
Талалаев отметил излишнюю самоуверенность у трех игроков «Балтики»
00:55
«На десять минут был в прострации»: Комличенко разбили голову с «Балтикой»
00:38
1
Червиченко – о поражении «Спартака» от «Динамо»: «Надо меньше слушать сказки о чемпионстве»
00:29
1
Реакция Шварца на удаление Тюкавина со «Спартаком»
00:24
2
Губерниев прокомментировал поражение «Спартака» от «Динамо»
Вчера, 23:58
3
Определен игрок, который подставил «Динамо» в дерби со «Спартаком»
Вчера, 23:53
Реакция Генича на поражение «Спартака» от «Динамо»
Вчера, 23:47
«Я никогда…»: игроки «Динамо» – после победы над «Спартаком»
Вчера, 23:42
8
Талалаев высказался после поражения «Балтики» от «Локомотива»
Вчера, 23:27
4
Галактионов прокомментировал победу «Локомотива» над «Балтикой»
Вчера, 23:18
5
ФотоБатраков отреагировал на первую победу «Локомотива» в РПЛ одним словом
Вчера, 23:05
2
Реакция Карседо на ошибку Умярова с «Динамо»
Вчера, 22:53
6
ВидеоОбзор матча «Балтика» – «Локомотив» голы и лучшие моменты (Видео)
Вчера, 22:39
РПЛ. Мостовой в дебютном матче за «Локомотив» принес победу над «Балтикой» (1:0)
Вчера, 22:38
15
«Давайте проводить параллели»: Лапочкин проанализировал удаление Тюкавина со «Спартаком»
Вчера, 22:22
Степашин – о красной карточке Тюкавина: «Я бы удалил Левникова»
Вчера, 22:15
7
Тюкавин прокомментировал свое удаление со «Спартаком»
Вчера, 22:09
3
Спартаковец Умяров: «Нам стыдно»
Вчера, 21:53
16
Реакция Шварца на победу «Динамо» над «Спартаком»
Вчера, 21:42
1
Карседо прокомментировал проигрыш «Спартака» в дерби с «Динамо»
Вчера, 21:36
10
Реакция Радимова на поражение «Спартака» от «Динамо»
Вчера, 21:25
1
Рабинер прокомментировал поражение «Спартака» от «Динамо»
Вчера, 21:01
5
Тренер «Сосьедада» прокомментировал ситуацию Захаряна
Вчера, 20:57
1
Федотов разобрал удаление Тюкавина в дерби со «Спартаком»
Вчера, 20:41
8
ВидеоОбзор матча «Динамо» – «Спартак» голы и лучшие моменты (Видео)
Вчера, 20:29
РПЛ. «Спартак» в большинстве уступил «Динамо» (1:2)
Вчера, 20:29
111
Тюкавин удален в дерби со «Спартаком» за удар соперника
Вчера, 20:10
6
Мнение Рабинера о неназначенном на Соболеве пенальти в матче «Зенит» – ЦСКА
Вчера, 19:40
4
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+