Газзаев со ссылкой на Путина назвал главную проблему российского футбола

Бывший главный тренер сборной России Валерий Газзаев сформулировал ключевую проблему отечественного футбола.

– Вопрос на отдельное интервью, но если попробовать тезисно выделить: в чем для вас главная проблема российского футбола?

– Думаю, самая главная проблема российского футбола – и, кстати, в своем выступлении президент России Владимир Путин отмечал это, – весь профессиональный спорт должен финансироваться за счет частных инвестиций. За счет бизнеса, а не за счет государственных и региональных бюджетов.

Это самый важный вопрос. На этом построены все европейские чемпионаты, весь мировой профессиональный спорт. Все клубы там имеют статус частных. С разными возможностями.

Считаю, и мы должны прийти к такой же концепции. И из этой точки начинать дальше строить наш профессиональный спорт – и в частности, футбол.

– Как эти частные инвестиции можно привлечь в футбол?

– Льготы. Для частного бизнеса и частных предпринимателей, которые будут вкладывать финансы в профессиональный спорт. В таком случае, думаю, наши бизнесмены встанут в очередь – и не только за футбольными клубами, но и за всем профессиональным спортом.

Конечно, чтобы это все организовать, нужны решения и инициатива со стороны правительства и руководства страны.

– Сергей Галицкий – это пример частного футбола, к которому надо стремиться?

– Человек создал команду с нуля, построил огромную империю и инфраструктуру. Насколько я знаю, порядка 300 детей занимаются в академии, учатся там, живут, а еще около 3000 – занимаются футболом в филиалах.

Конечно, побольше бы таких людей, как Сергей Галицкий. Перед ним можно снять шляпу – за его огромный вклад не только в спорт, а вообще в жизнь Краснодара.

Я был в его академии еще лет десять назад. Уже тогда было 16 полей – 8 искусственных, 8 натуральных. Чтобы построить такое, надо не просто любить футбол и спорт, а вкладывать свою душу и хотеть сделать для людей что-то приятное и хорошее.