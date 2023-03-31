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  • Быстров высмеял депутата Роднину, сравнившую болельщиков с собаками

Быстров высмеял депутата Роднину, сравнившую болельщиков с собаками

31 марта 2023, 16:56
5

Владимир Быстров с юмором отреагировал на резонансное заявление Ирины Родниной.

Депутат Госдумы России, комментируя возможное возвращение пива на футбольные стадионы, сказала: «Я пиво не пью. На спортивных объектах мне интереснее без пива. Но раз народ по‑другому не может воспринимать спорт, что поделаешь? Знаете, собачке тоже дают кусочек сахара в качестве поощрения».

Быстров опубликовал мем с Родниной, которая изображена в футболке с надписью: «Повелительница собак». Он подписал картинку: «А лучше бы, Ира, пила».

  • Запрет на продажу пива и другой алкогольной продукции на российских стадионах действует с 2005 года.
  • Возвращение пива – один из пунктов плана по стимулированию болельщиков оформлять Fan ID.

Источник: телеграм-канал Владимира Быстрова
Россия. Премьер-лига Быстров Владимир
Комментарии (5)
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sochi-2013
1680271400
Если бесплатно начнут раздавать, то и футбол не нужен.
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Таврида
1680271657
Коллажик слабый, но в целом Быстров прав, болельщики все равно пронесут бухло на стадион, и это будет уже не пиво. Российские болелы даже в Катаре проносили водку на стадионы, бггг
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Жентус
1680272780
И в чем она была не права? Пиво на стадионе одно быдло пьет. Потом беспорядки начинаются. Я уже молчу, что большинство людей и пить то не умеет.
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koli4ka
1680287420
валодечка, юморной ты наш,а каковы твои успехи в спорте по сравнению с Великой Родниной Ириной Константиновной, ну хотя бы уровня 0,00000001% имеется? ну, тогда валодечка тебе остаётся только жрать пиво и ссать по углам!!!
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