Быстров высмеял депутата Роднину, сравнившую болельщиков с собаками

Владимир Быстров с юмором отреагировал на резонансное заявление Ирины Родниной.

Депутат Госдумы России, комментируя возможное возвращение пива на футбольные стадионы, сказала: «Я пиво не пью. На спортивных объектах мне интереснее без пива. Но раз народ по‑другому не может воспринимать спорт, что поделаешь? Знаете, собачке тоже дают кусочек сахара в качестве поощрения».

Быстров опубликовал мем с Родниной, которая изображена в футболке с надписью: «Повелительница собак». Он подписал картинку: «А лучше бы, Ира, пила».