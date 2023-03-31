Быстров высмеял депутата Роднину, сравнившую болельщиков с собаками

Владимир Быстров с юмором отреагировал на резонансное заявление Ирины Родниной.
Депутат Госдумы России, комментируя возможное возвращение пива на футбольные стадионы, сказала: «Я пиво не пью. На спортивных объектах мне интереснее без пива. Но раз народ по‑другому не может воспринимать спорт, что поделаешь? Знаете, собачке тоже дают кусочек сахара в качестве поощрения».
Быстров опубликовал мем с Родниной, которая изображена в футболке с надписью: «Повелительница собак». Он подписал картинку: «А лучше бы, Ира, пила».
- Запрет на продажу пива и другой алкогольной продукции на российских стадионах действует с 2005 года.
- Возвращение пива – один из пунктов плана по стимулированию болельщиков оформлять Fan ID.
Источник: телеграм-канал Владимира Быстрова