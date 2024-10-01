Быстров рассказал, как бороться с падением интереса к футболу в России

Владимир Быстров порассуждал о способах популяризации футбола в России.

Сообщалось, что 77 процентов жителей страны равнодушны к футболу.

«Народ поднаелся! Был всплеск, когда всем все было интересно смотреть. Сейчас много других доступных развлечений.

На хоккей, пожалуйста, ходи! Полные стадионы, никаких Fan ID не надо. Волейбол, баскетбол тоже. Все развлекухи для людей есть. Фильмы в конце концов!

Сборную у нас любят, и даже на товарищеские матчи с несолидными соперниками приходит полный стадион. Интерес есть. Он был и будет.

Но сейчас самое время детскому спорту уделить внимание. Проводить субботники, чтобы люди приезжали семьями на детский турнир.

Это заново поднимет интерес. Как везде заведено: взрослые выпьют кружечку пивка, а дети в этот момент сыграют турнир.

А у нас пиво запретили – непонятно почему. Неужели тот, кто хочет выпить, не может это сделать? Те, кто нажирается, и так нажрутся, а те, кто может себя контролировать, будут контролировать.

Не думаю, что кто-то будет себя неадекватно вести. В последние 10 лет каких-то инцидентов не было», – сказал Быстров.