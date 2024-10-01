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    • Быстров рассказал, как бороться с падением интереса к футболу в России

    Быстров рассказал, как бороться с падением интереса к футболу в России

    Владимир Быстров порассуждал о способах популяризации футбола в России.

    Сообщалось, что 77 процентов жителей страны равнодушны к футболу.

    «Народ поднаелся! Был всплеск, когда всем все было интересно смотреть. Сейчас много других доступных развлечений.

    На хоккей, пожалуйста, ходи! Полные стадионы, никаких Fan ID не надо. Волейбол, баскетбол тоже. Все развлекухи для людей есть. Фильмы в конце концов!

    Сборную у нас любят, и даже на товарищеские матчи с несолидными соперниками приходит полный стадион. Интерес есть. Он был и будет.

    Но сейчас самое время детскому спорту уделить внимание. Проводить субботники, чтобы люди приезжали семьями на детский турнир.

    Это заново поднимет интерес. Как везде заведено: взрослые выпьют кружечку пивка, а дети в этот момент сыграют турнир.

    А у нас пиво запретили – непонятно почему. Неужели тот, кто хочет выпить, не может это сделать? Те, кто нажирается, и так нажрутся, а те, кто может себя контролировать, будут контролировать.

    Не думаю, что кто-то будет себя неадекватно вести. В последние 10 лет каких-то инцидентов не было», – сказал Быстров.

    • Процент равнодушных к футболу россиян вырос с 43 до 77% с 2005 года.
    • Российские команды отстранены от международных соревнований более 2,5 лет.

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    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    01.10.2024 00:24
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    Комментарии (3)
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    Garrincha58
    1727764172
    жри сам своё пивное пойло, а я хочу футбол смотреть, а захочу выпить пойду в бар или куплю и дома нажрусь, что с тебя взять Вован
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    Интерес
    1727769692
    Губит людей не пиво,губит людей футбол.Зажиревший,заносчивый,бесплодный.Достаточно глянуть матчи второй восьмёрки между собой! Мля,какие же это мучения,в стремлении сохранить сидящее в сознании 1 очко!А там,мол,как повезёт.
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