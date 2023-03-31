Газзаев призвал жестко противостоять трансгендерам и пропаганде ЛГБТ

Экс-тренер ЦСКА и сборной России Валерий Газзаев поддержал борьбу государства за традиционные ценности.
– Основа любого государства – это многодетные семьи. У вас трое детей, шесть внуков. В современной России институт семьи развивается? Потому что может показаться, что рожать стали меньше.
– Государство проводит в этом направлении очень большую социальную работу.
Здоровая и правильная семья – это ячейка мощного государства. Старшее поколение должно передавать нашим детям, внукам и правнукам традиционные для нашей страны семейные ценности. И жестко противостоять разложению моральной и культурной духовности.
Что я имею в виду? Это однополые браки, трансгендеры, это пропаганда ЛГБТ. В конституции нашей страны четко записано, что семья – это брак мужчины и женщины.
Вообще одно из важных изменений в новой конституции – это социальный блок, который формирует платформу защиты граждан.
По инициативе президента создана система соцподдержки семьи. Сейчас семья с детьми с 8 до 17 лет получает ежемесячные выплаты. Таких детей 5 миллионов!