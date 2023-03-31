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  • Газзаев призвал жестко противостоять трансгендерам и пропаганде ЛГБТ

Газзаев призвал жестко противостоять трансгендерам и пропаганде ЛГБТ

31 марта 2023, 14:55
2

Экс-тренер ЦСКА и сборной России Валерий Газзаев поддержал борьбу государства за традиционные ценности.

– Основа любого государства – это многодетные семьи. У вас трое детей, шесть внуков. В современной России институт семьи развивается? Потому что может показаться, что рожать стали меньше.

– Государство проводит в этом направлении очень большую социальную работу.

Здоровая и правильная семья – это ячейка мощного государства. Старшее поколение должно передавать нашим детям, внукам и правнукам традиционные для нашей страны семейные ценности. И жестко противостоять разложению моральной и культурной духовности.

Что я имею в виду? Это однополые браки, трансгендеры, это пропаганда ЛГБТ. В конституции нашей страны четко записано, что семья – это брак мужчины и женщины.

Вообще одно из важных изменений в новой конституции – это социальный блок, который формирует платформу защиты граждан.

По инициативе президента создана система соцподдержки семьи. Сейчас семья с детьми с 8 до 17 лет получает ежемесячные выплаты. Таких детей 5 миллионов!

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Источник: «Матч ТВ»
Россия. Премьер-лига Газзаев Валерий
Комментарии (2)
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subbotaspartak
1680269114
"Мы их душили-душили, душили-душили"" - Шариков "Собачье сердце"
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алдан2014
1680270805
То то Кукуян глухим прикидывается. Помните Дулин из "Нашей Раши" : вот оно признание..
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