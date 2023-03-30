15 человек претендуют на попадание в Зал славы АПЛ: выберут лишь трех

АПЛ представила шорт-лист из 15 человек, которые претендуют на попадание а Зал славы АПЛ.

По итогам голосования среди болельщиков будут выбраны три новых члена Зала славы. Голосование продлится до 10 апреля.

В шорт-лист на включение в Зал славы АПЛ входят: Тони Адамс («Арсенал»), Сол Кэмпбелл («Тоттенхэм», «Арсенал»), Майкл Кэррик («Манчестер Юнайтед»), Петр Чех («Челси», «Арсенал»), Энди Коул («Манчестер Юнайтед», «Ньюкасл»), Эшли Коул («Арсенал», «Челси»), Джермейн Дефо («Тоттенхэм»), Лес Фердинанд («КПР», «Тоттенхэм»), Рио Фердинанд («Манчестер Юнайтед»), Робби Фаулер («Ливерпуль»), Гари Невилл («Манчестер Юнайтед»), Майкл Оуэн («Ливерпуль», «Манчестер Юнайтед»), Джон Терри («Челси»), Яя Туре («Манчестер Сити») и Неманя Видич («Манчестер Юнайтед»).

В Зал славы АПЛ уже входят Алекс Фергюсон, Арсен Венгер, Алан Ширер, Тьерри Анри, Эрик Кантона, Рой Кин, Фрэнк Лэмпард, Деннис Бергкамп, Стивен Джеррард, Дэвид Бекхэм, Пол Скоулз, Дидье Дрогба, Венсан Компани, Серхио Агуэро, Патрик Виейра, Уэйн Руни, Иан Райт и Петер Шмейхель.