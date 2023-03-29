Канчельскис: «Улетаю на переговоры с новым клубом»

Бывший игрок сборной России Андрей Канчельскис намерен вернуться к тренерской работе.

«С моими переговорами насчет нового клуба все нормально. Сейчас улетаю на переговоры. Может, на следующей неделе будут новости.

Какая страна? Я бы не сказал, что это европейская страна», – прокомментировал Канчельскис.