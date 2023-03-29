Канчельскис: «Улетаю на переговоры с новым клубом»

Бывший игрок сборной России Андрей Канчельскис намерен вернуться к тренерской работе.
«С моими переговорами насчет нового клуба все нормально. Сейчас улетаю на переговоры. Может, на следующей неделе будут новости.
Какая страна? Я бы не сказал, что это европейская страна», – прокомментировал Канчельскис.
- Тренер без работы с 2020 года, когда покинул узбекистанский «Навбахор».
- Канчельскис начал тренировать в 2009 году – «Торпедо-ЗИЛ».
- Уроженец Кировограда играл за «Манчестер Юнайтед», «Эвертон» и другие клубы.
Источник: телеграм-канал «Спорт-Экспресса»