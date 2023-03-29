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Канчельскис: «Улетаю на переговоры с новым клубом»

29 марта 2023, 18:58
4

Бывший игрок сборной России Андрей Канчельскис намерен вернуться к тренерской работе.

«С моими переговорами насчет нового клуба все нормально. Сейчас улетаю на переговоры. Может, на следующей неделе будут новости.

Какая страна? Я бы не сказал, что это европейская страна», – прокомментировал Канчельскис.

  • Тренер без работы с 2020 года, когда покинул узбекистанский «Навбахор».
  • Канчельскис начал тренировать в 2009 году – «Торпедо-ЗИЛ».
  • Уроженец Кировограда играл за «Манчестер Юнайтед», «Эвертон» и другие клубы.

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Источник: телеграм-канал «Спорт-Экспресса»
Россия. Премьер-лига Канчельскис Андрей
Комментарии (4)
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эд100
1680106537
забери с собой помощником мостового..., ваши болоболки уже всех достали
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ScarlettOgusania
1680115216
Канчельскис собирается очередной новбахор насиловать своими новациями от футбола)
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Loko_Roma
1680120140
Я после бутылки тоже улетаю, куда захочу
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Дядя Серёжа
1680140544
Ближе Урала он не приземлится
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