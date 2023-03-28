Тарханов назвал главную надежду сборной России

Экс-тренер «Урала» Александр Тарханов высоко оценил потенциал Сергея Пиняева.

«Пиняев забил хороший гол Ираку. Можно говорить о том, что Сергей – главная надежда сборной России будущих лет, но время покажет.

Видно, что Пиняев сможет быть хорошим футболистом и в дальнейшем. У него есть характер.

Когда Головин вернeтся в сборную, они будут вместе играть, а Александр будет ему помогать.

Пиняев не похож на футболиста, который остановится в развитии и потеряется», – сказал Тарханов.