Дюков признал, что российские судьи ошибаются против «Спартака»

Президент РФС Александр Дюков высказался о судействе в РПЛ.

– «Спартак» недоволен судейством.

– Да, действительно, в ряде туров были ошибки не в пользу «Спартака». ЭСК признал это. В основном мы обсуждали то, как их главный тренер видит судейство. Не с точки зрения, как нужно судить именно «Спартак», а какой футбол нужно поощрять.

Нужно поддерживать динамику, давать игрокам бороться. Важный момент – расположение судей на поле, чтобы они не мешали игре, не перекрывали линию мяча.

– Вы удивлены низкому качеству судейства в нашем чемпионате?

– Все относительно. Да, ошибки есть. Если посмотреть на количество ключевых ошибок в прошлом сезоне после двадцати туров и сейчас, то количество ошибок снизилось.

– Ситуация с судейством не критичная, как многие говорят?

– Было несколько туров, когда количество ключевых ошибок было достаточно высоким. Но последний тур прошел спокойно. Судьям, видимо, тоже нужно было время, чтобы набрать тонус.

На мой взгляд, судейство у нас не является критичным, есть прогресс – количество ошибок арбитров сокращается.