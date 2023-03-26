Ирак планирует провести домашний матч с Россией в Багдаде

В сборной Ирака надеются провести домашний товарищеский матч с Россией.

«Федерация футбола Ирака и наша национальная команда надеются, что в одну из следующих пауз на игры сборных мы можем пригласить команду России на ответный товарищеский матч в Багдад», – сказал пресс-секретарь сборной Ирака по футболу Мохаммед Имад.