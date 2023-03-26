Билялетдинову наскучила сборная России

Бывший полузащитник сборной России Динияр Билялетдинов поделился мыслями о предстоящем матче команды против Ирака.

«Надоело смотреть скучные матчи в исполнении сборной России — хочется видеть зрелищную игру. Я, как и многие другие, уже очень долго жду этого. Буду доволен, если сборная России победит Ирак со счeтом 3:0 — и это как минимум», – сказал Билялетдинов.