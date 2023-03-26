Билялетдинову наскучила сборная России

Бывший полузащитник сборной России Динияр Билялетдинов поделился мыслями о предстоящем матче команды против Ирака.
«Надоело смотреть скучные матчи в исполнении сборной России — хочется видеть зрелищную игру. Я, как и многие другие, уже очень долго жду этого. Буду доволен, если сборная России победит Ирак со счeтом 3:0 — и это как минимум», – сказал Билялетдинов.
- Это будет 1-й матч России дома с 2021 года.
- В 18:00 Россия начнет товарищеский матч против Ирака.
- «Бомбардир» проведет прямую текстовую трансляцию игры в Санкт-Петербурге.
Источник: «Чемпионат»