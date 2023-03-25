Бабаев прокомментировал поражение ЦСКА от 2DROTS

Генеральный директор ЦСКА Роман Бабаев отреагировал на поражение в товарищеском матче с 2DROTS (1:2).

«Надо отдать должное 2DROTS. Уровень очень сильно подтянулся. Даже вспоминая матч «Динамо» с «Амкалом», чувствовалось, что физически команда не очень хорошо была готова. А сейчас ребята отбегали все 90 минут. Понятно, что отдали все силы, но они очень достойный соперник.

Надеюсь, для нас это не последняя такая история. Получилось очень здорово. Понятно, что всегда хочется побеждать, но бывает и так. Может быть, присутствовала какая-то недооценка. 2DROTS сыграли очень достойно, на профессиональном уровне», – считает Бабаев.