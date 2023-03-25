Инвестор «Химок» прокомментировал матерную речь Гогниева в адрес отстраненных игроков

Главный инвестор «Химок» Туфан Садыгов считает провокацией против клуба публикацию матерной речи Спартака Гогниева.

Тренер обматерил Аяза Гулиева и Дмитрия Тихого.

Второй подтвердил подлинность записи.

«Химки» идут в зоне вылета РПЛ.

– На днях появилась аудиозапись ругани Гогниева в адрес игроков. Получается, конфликт с Тихим и Гулиевым действительно был?

– У клуба есть руководство. Я не слушал эту запись – тот, кто сливает это в интернет, пусть и прокомментирует.

Какой конфликт может быть между тренером и игроками? На мой взгляд, между тренером и игроком не может быть конфликта, потому что есть руководитель и подчиненный.

Нужно соблюдать субординацию. Если кто-то с кем-то громко разговаривает, это не значит, что у них конфликт.

– Но они не просто громко разговаривали, там была и нецензурная лексика.

– Все нецензурно выражаются. Но это не повод рассказывать о случившемся на ТВ или писать в газете. Подобные вещи должны оставаться внутри коллектива.

Вскрывая происходящее внутри команды, господин Тихий и господин журналист хотят обратить внимание на себя, может, даже пропиариться.

В открытом доступе публиковать матерные слова и всякую брань – это точно не красит СМИ или канал. Правоохранительные органы должны обратить на это внимание.

Любой ребенок или женщина могут прочитать подобное – и это не лучшим образом отразится на воспитании.

– Но запись сделал работник клуба.

– На мой взгляд, это незаконно, если сделано скрытым образом и без разрешения. Думаю, руководство клуба проведет расследование с компетентными органами и выяснит, почему и зачем была сделана эта запись.

Потому что это относится к информационной безопасности организации. Любая информация, находящаяся внутри, считается собственностью клуба, ее распространение без согласия является незаконным. Юристы более компетентно разберутся в этом.

Наверное, кому-то нужно создать вокруг клуба клоунаду, но точно не руководству и инвестору.

– Кому это может быть выгодно?

– Считаю, что это является актом провокации против клуба. Сотрудники службы безопасности разберутся в этом в ближайшее время.