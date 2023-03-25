Певец Shaman отказался исполнить гимн России перед матчем с Ираком

Появились подробности переговоров между РФС и артистами по поводу участия в программе перед матчем Россия – Ирак.

Исполнить российский гимн предлагали певцу Shaman (Ярослав Дронов), но тот отказался из-за графика (съемки на Первом Канале + мероприятие в Тюмени на следующий день).

Shaman мог бы спеть на «Газпром Арене» не только гимн, но и собственную композицию «Я Русский». В итоге исполнителем гимна стал оперный певец Василий Герелло.

Зато РФС удалось договориться с певцом Ramil'. Он исполнит три песни – «Сияй», «Увидимся» и «Сон». Рыночная стоимость его выступления – 3 миллиона рублей, но РФС снизил ценник более чем в два раза.

По задумке организаторов, выступление Ramil' должно олицетворять собой синергию Востока и Запада и будет сопровождаться танцем кружащихся дервишей и балерин.