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  • Певец Shaman отказался исполнить гимн России перед матчем с Ираком

Певец Shaman отказался исполнить гимн России перед матчем с Ираком

25 марта 2023, 14:55
17

Появились подробности переговоров между РФС и артистами по поводу участия в программе перед матчем Россия – Ирак.

Исполнить российский гимн предлагали певцу Shaman (Ярослав Дронов), но тот отказался из-за графика (съемки на Первом Канале + мероприятие в Тюмени на следующий день).

Shaman мог бы спеть на «Газпром Арене» не только гимн, но и собственную композицию «Я Русский». В итоге исполнителем гимна стал оперный певец Василий Герелло.

Зато РФС удалось договориться с певцом Ramil'. Он исполнит три песни – «Сияй», «Увидимся» и «Сон». Рыночная стоимость его выступления – 3 миллиона рублей, но РФС снизил ценник более чем в два раза.

По задумке организаторов, выступление Ramil' должно олицетворять собой синергию Востока и Запада и будет сопровождаться танцем кружащихся дервишей и балерин.

  • Россия примет Ирак в воскресенье, 26 марта.
  • Начало матча – в 18:00 по московскому времени.

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Источник: телеграм-канал Ивана Карпова
Россия. Премьер-лига Товарищеские матчи Россия Иран
Комментарии (17)
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subbotaspartak
1679748125
У этих чмошников с нерусскими именами ешё и "нерусские" гонорары. А может Губерниев споёт?
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САНЁК17
1679748141
Тут главное деньги а любовь к стране давно не существует , вор хочет грабит разбойника
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Эном айс
1679751310
Какая-то скрытая реклама псевдопатриотичного новообразования на бывшем холёном теле российской эстрады..
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alex1951
1679753408
Ирак - наш брат и друг...так сказал Карпуша. Будет тов.встреча ...мы им одно ,а они нам задроны ....
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sochi-2013
1679758914
Некорректный заголовок. ( Шаман, ну конкретно не нравится, но ....) По деньгам охренел. Вот шахтеры обрадовались, что за 3 песни, вместо трех лямов, ВСЕГО полтора заплатили.
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Oldtrafford83
1679805306
Патриотичный патриот отказался т.к слишком патриотичен))
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