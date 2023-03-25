Стало известно, кто исполнит гимн России перед матчем с Ираком

Оперный певец Василий Герелло исполнит гимн России перед товарищеским матчем со сборной Ирака.
До этого певец Ramil исполнит на «Газпром Арене» свои хиты – «Увидимся», «Сон» и «Сияй».
За два часа до стартового свистка откроется зона «Газпромбанк. Семейный сектор». Здесь можно будет сфотографироваться, взять автограф и сыграть в футбол с Романом Широковым, Евгением Алдониным, Алексеем Игониным, Павлом Погребняком, Дмитрием Сычевым и Русланом Пименовым.
- Россия примет Ирак в воскресенье, 26 марта.
- Начало матча – в 18:00 по московскому времени.
Источник: сайт РФС