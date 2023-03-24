«Счет должен был быть разгромным»: Федун оценил игру сборной России с Ираном

Экс-владелец «Спартака» Леонид Федун прокомментировал ничью в товарищеском матче между сборными Ирана и России.

Итоговый счет – 1:1.

Оба гола были забиты с пенальти.

Россияне сыграли вничью 3 матча подряд.

«Мне не очень понравилась игра? Ну а кому понравилась? Я помню худший матч, когда сборная играла с Португалией много лет назад. Здесь просто уровень игроков ниже, и они не попадали. Счет мог быть разгромным. И должен был быть, к сожалению, разгромным.

Мы сегодня видели, что на фоне команды чемпионата мира, мы выглядели, мягко говоря, очень бледно.

Зиньковский выделялся? В первом тайме, да. Потом, когда во втором тайме перестали давать пасы. Привозили и привозили. На этом все и закончилось», — сказал Федун.