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  • «Счет должен был быть разгромным»: Федун оценил игру сборной России с Ираном

«Счет должен был быть разгромным»: Федун оценил игру сборной России с Ираном

24 марта 2023, 11:06
6

Экс-владелец «Спартака» Леонид Федун прокомментировал ничью в товарищеском матче между сборными Ирана и России.

  • Итоговый счет – 1:1.
  • Оба гола были забиты с пенальти.
  • Россияне сыграли вничью 3 матча подряд.

«Мне не очень понравилась игра? Ну а кому понравилась? Я помню худший матч, когда сборная играла с Португалией много лет назад. Здесь просто уровень игроков ниже, и они не попадали. Счет мог быть разгромным. И должен был быть, к сожалению, разгромным.

Мы сегодня видели, что на фоне команды чемпионата мира, мы выглядели, мягко говоря, очень бледно.

Зиньковский выделялся? В первом тайме, да. Потом, когда во втором тайме перестали давать пасы. Привозили и привозили. На этом все и закончилось», — сказал Федун.

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Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига Россия Иран Федун Леонид
Комментарии (6)
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Artemka444
1679646071
За собой следите товарище Федун и Зарема!!!
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eugen-han
1679646317
Слава Богу, что такой Федун отошёл от футбола, так как он себя показывает дилетантом в этом деле сейчас, но тогда его мало кто мог раскусить, а некоторые даже пытались хвалить.
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Project Бабангида
1679646837
канистру не расплескай. подкаблучник
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DOCTOR PENALTY
1679656295
Сколько же яда в этом киевлянене против Карпина...
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