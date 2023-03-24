Иранский журналист считает, что сборные Ирана и России сыграли договорной матч

Иранский журналист и радиоведущий Ахмед Али Замтаре считает, что товарищеский матч между сборными Ирана и России носил договорной характер.

Итоговый счет – 1:1.

Оба гола были забиты с пенальти.

Россияне сыграли вничью 3 матча подряд.

– Почему вы не видите пользы в этом матче?

– Потому что матч был не то, что товарищеский, а дружеский. Лично я не сомневался, что счет будет ничейный. Но я думал, что закончат со счетом 2:2?

– Почему, именно, 2:2?

– Потому что 0:0 было бы слишком скучно для зрителей, без голов совсем не интересно. А 2:2 – в самый раз. Порадовать зрителей забитыми голами, почему нет?

– Вы думаете, что эта игра носила что-то типа «договорняка»?

– У меня нет прямых доказательств. Поэтому я не могу вот так взять и обвинить кого-то в том, что кто-то с кем-то договаривался заранее. Но лично мое мнение – да, это был матч с заранее обговоренным ничейным результатом. Я же имею право говорить свое мнение?

– Конечно. Вы можете сказать, хоть, что верите и видело НЛО.

– В НЛО лично не верю, а вот в том, что наши сборные договорились сыграть на конкретный результат – верю.

– То есть, обе команды договорились сыграть просто на ничью?

– Да, на ничью: 1:1, 2:2, 3:3.

– Зачем это нужно обеим сторонам?

– Ничья – самый оптимальный результат в таких товарищеских матчах. Когда нет проигравшей команды в матче, никто не обидится, не расстроится.

В случае поражения проигравшая сторона была бы недовольна, болельщикам бы это не понравилось, пресса начинает критиковать. А так для обеих команд это самый оптимальный исход.