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  • Иранский журналист считает, что сборные Ирана и России сыграли договорной матч

Иранский журналист считает, что сборные Ирана и России сыграли договорной матч

24 марта 2023, 08:42
22

Иранский журналист и радиоведущий Ахмед Али Замтаре считает, что товарищеский матч между сборными Ирана и России носил договорной характер.

  • Итоговый счет – 1:1.
  • Оба гола были забиты с пенальти.
  • Россияне сыграли вничью 3 матча подряд.

– Почему вы не видите пользы в этом матче?

– Потому что матч был не то, что товарищеский, а дружеский. Лично я не сомневался, что счет будет ничейный. Но я думал, что закончат со счетом 2:2?

– Почему, именно, 2:2?

– Потому что 0:0 было бы слишком скучно для зрителей, без голов совсем не интересно. А 2:2 – в самый раз. Порадовать зрителей забитыми голами, почему нет?

– Вы думаете, что эта игра носила что-то типа «договорняка»?

– У меня нет прямых доказательств. Поэтому я не могу вот так взять и обвинить кого-то в том, что кто-то с кем-то договаривался заранее. Но лично мое мнение – да, это был матч с заранее обговоренным ничейным результатом. Я же имею право говорить свое мнение?

– Конечно. Вы можете сказать, хоть, что верите и видело НЛО.

– В НЛО лично не верю, а вот в том, что наши сборные договорились сыграть на конкретный результат – верю.

– То есть, обе команды договорились сыграть просто на ничью?

– Да, на ничью: 1:1, 2:2, 3:3.

– Зачем это нужно обеим сторонам?

– Ничья – самый оптимальный результат в таких товарищеских матчах. Когда нет проигравшей команды в матче, никто не обидится, не расстроится.

В случае поражения проигравшая сторона была бы недовольна, болельщикам бы это не понравилось, пресса начинает критиковать. А так для обеих команд это самый оптимальный исход.

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Источник: Евро-Футбол.ру
Россия. Премьер-лига Россия Иран
Комментарии (22)
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_Marqella_
1679637290
ни один он так считает
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Дядя Серёжа
1679637534
Кому надо? Что ничья, что поражение - фуфло оно и есть фуфло...
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Enter2006
1679637577
Договорной? А то видно было, Сафонов как кузнечик скакал в своих воротах. Если бы не он, Иран бы +3 гола грузанул как мин.
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Enter2006
1679639364
А я наоборот верю в НЛО. НЛО - это неопознанный летающий объект. Как пример: У многих стран есть свои секретные разработки. И если один такой "запалился" в небе, но другой страной не опознан - так это и есть НЛО. Инопланетяне тут не при чем. )) А в НЛО почему не верить? Верю. А вот в договорняк в этом матче - не верю.
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ilichkadr
1679639374
Всё правильно сказал. Матч изначально товарищеский, а посему должен быть ничейными и с голами. Матч Португалия 4:0 Лихтенштейн товарищеским не назовёшь.
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JTherry
1679640411
иранский журналист точен, как выстрел снайпера: в КП многие ставили на ничейный результат...)
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ААМ
1679645617
Вполне возможно
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моэм
1679648289
Корреспондентов НИКОГДА не интересовал сам футбол ....только то , где зарыта собака ....а если не находят , то сами собаку зарывают , потом сами же её и находят и получают гонорар за " работу " .
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neveldomha
1679654914
Договорились по дружески и сыграли товарищеский матч.
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zigbert
1680089139
Вполне возможно что в таких матчах команды относятся к себе более миролюбиво и ничья устроит обе стороны. Но вот на счет "договорняка" нужны факты и доказательства. А если их нет то это пустые разговоры.
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