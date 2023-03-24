В Стамбуле задержали нескольких фанатов «Зенита» (Sport24)

Во время матча «Фенербахче» – «Зенит» были задержаны российские болельщики.

Полиция задержала несколько фанатов петербургской команды в Стамбуле, утверждает Sport24.

«Зенит» находится в контакте с «Фенербахче» для идентификации задержанных.

В турецком клубе прокомментировали данную информацию.

«Задержание болельщиков? Был небольшой инцидент, но уже все хорошо.

«Зенит» и «Фенербахче» друзья. Сегодня был хороший день для товарищеского матча», – сказал член совета директоров «Фенербахче» Салахаттин Баки.