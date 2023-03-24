В Стамбуле задержали нескольких фанатов «Зенита» (Sport24)

Во время матча «Фенербахче» – «Зенит» были задержаны российские болельщики.
Полиция задержала несколько фанатов петербургской команды в Стамбуле, утверждает Sport24.
«Зенит» находится в контакте с «Фенербахче» для идентификации задержанных.
В турецком клубе прокомментировали данную информацию.
«Задержание болельщиков? Был небольшой инцидент, но уже все хорошо.
«Зенит» и «Фенербахче» друзья. Сегодня был хороший день для товарищеского матча», – сказал член совета директоров «Фенербахче» Салахаттин Баки.
- «Зенит» сыграл вничью с «Фенербахче» со счетом 2:2.
- Сообщалось, что болельщиков петербургской команды вывели со стадиона после конфликта.
- Зенитовская пресс-служба подтвердила участие российских фанатов в инциденте.
Источник: Sport24