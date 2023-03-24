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    В Стамбуле задержали нескольких фанатов «Зенита» (Sport24)

    Во время матча «Фенербахче» – «Зенит» были задержаны российские болельщики.

    Полиция задержала несколько фанатов петербургской команды в Стамбуле, утверждает Sport24.

    «Зенит» находится в контакте с «Фенербахче» для идентификации задержанных.

    В турецком клубе прокомментировали данную информацию.

    «Задержание болельщиков? Был небольшой инцидент, но уже все хорошо.

    «Зенит» и «Фенербахче» друзья. Сегодня был хороший день для товарищеского матча», – сказал член совета директоров «Фенербахче» Салахаттин Баки.

    • «Зенит» сыграл вничью с «Фенербахче» со счетом 2:2.
    • Сообщалось, что болельщиков петербургской команды вывели со стадиона после конфликта.
    • Зенитовская пресс-служба подтвердила участие российских фанатов в инциденте.

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    Источник: Sport24

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