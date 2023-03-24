В Турции рассказали, после чего началась драка между болельщиками «Зенита» и «Фенербахче»

Турецкий спортивный журналист Мехмет Озджан раскрыл подробности драки болельщиков «Зенита» и «Фенербахче» во время товарищеского матча.
«После гола «Зенита» российские болельщики сильно радовались на трибунах. Во время празднования гола они повздорили с фанатами «Фенербахче» и сотрудниками полиции.
После этого произошла стычка между российскими и турецкими фанатами. В результате российских болельщиков вывели со стадиона», — сказал Озджан.
- «Зенит» сыграл вничью с «Фенербахче» со счетом 2:2 в товарищеском матче.
- Сообщалось, что болельщиков петербургской команды вывели со стадиона после конфликта.
- Зенитовская пресс-служба подтвердила участие российских фанатов в инциденте.
Источник: «Спорт-Экспресс»