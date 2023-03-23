В «Зените» отреагировали на инцидент с болельщиками во время игры с «Фенербахче»

Пресс-служба «Зенита» объяснила вывод фанатов со стадиона «Фенербахче».
«Активных болельщиков «Зенита», которые хотели поддержать команду в товарищеском матче с «Фенербахче», организаторы игры централизованно вели на отдельную трибуну.
По какой-то причине группу повели через одну из домашних трибун турецких фанатов. Это вызвало недовольство хозяев, был спровоцирован неприятный инцидент.
В данный момент клубы находятся в тесном контакте, чтобы встреча прошла без дальнейших происшествий. Сейчас российских болельщиков разместили на гостевой фанатской трибуне», – сообщили в петербургском клубе.
- Матч «Фенербахче» – «Зенит» благотворительный.
- Все вырученные деньги направят на помощь пострадавшим в результате землетрясения в Турции.
Источник: «Чемпионат»