В «Зените» отреагировали на инцидент с болельщиками во время игры с «Фенербахче»

Пресс-служба «Зенита» объяснила вывод фанатов со стадиона «Фенербахче».

«Активных болельщиков «Зенита», которые хотели поддержать команду в товарищеском матче с «Фенербахче», организаторы игры централизованно вели на отдельную трибуну.

По какой-то причине группу повели через одну из домашних трибун турецких фанатов. Это вызвало недовольство хозяев, был спровоцирован неприятный инцидент.

В данный момент клубы находятся в тесном контакте, чтобы встреча прошла без дальнейших происшествий. Сейчас российских болельщиков разместили на гостевой фанатской трибуне», – сообщили в петербургском клубе.