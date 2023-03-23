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    В «Зените» отреагировали на инцидент с болельщиками во время игры с «Фенербахче»

    Пресс-служба «Зенита» объяснила вывод фанатов со стадиона «Фенербахче».

    «Активных болельщиков «Зенита», которые хотели поддержать команду в товарищеском матче с «Фенербахче», организаторы игры централизованно вели на отдельную трибуну.

    По какой-то причине группу повели через одну из домашних трибун турецких фанатов. Это вызвало недовольство хозяев, был спровоцирован неприятный инцидент.

    В данный момент клубы находятся в тесном контакте, чтобы встреча прошла без дальнейших происшествий. Сейчас российских болельщиков разместили на гостевой фанатской трибуне», – сообщили в петербургском клубе.

    • Матч «Фенербахче»«Зенит» благотворительный.
    • Все вырученные деньги направят на помощь пострадавшим в результате землетрясения в Турции.

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    Источник: «Чемпионат»

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