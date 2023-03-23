«Никакой драки с русскими не было»: в Турции объяснили, что произошло на матче «Фенербахче» – «Зенит»

Турецкий спортивный журналист Мехмет Озджан заявил, что россияне не участвовали в столкновениях на трибунах стадиона «Шюкрю Сарачоглу».

«Драка на матче «Зенита»? Это были не россияне, а фанаты «Фенербахче» и «Бешикташа». Они будут играть через десять дней.

Это злейшие враги. На этой почве и зародился конфликт. Никакой драки с русскими не было», – сказал журналист.