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    «Никакой драки с русскими не было»: в Турции объяснили, что произошло на матче «Фенербахче» – «Зенит»

    Турецкий спортивный журналист Мехмет Озджан заявил, что россияне не участвовали в столкновениях на трибунах стадиона «Шюкрю Сарачоглу».

    «Драка на матче «Зенита»? Это были не россияне, а фанаты «Фенербахче» и «Бешикташа». Они будут играть через десять дней.

    Это злейшие враги. На этой почве и зародился конфликт. Никакой драки с русскими не было», – сказал журналист.

    • «Зенит» сыграл вничью с «Фенербахче» со счетом 2:2 в товарищеском матче.
    • Сообщалось, что болельщиков петербургской команды вывели со стадиона после конфликта.
    • Зенитовская пресс-служба подтвердила участие российских фанатов в инциденте.

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    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    23.03.2023 23:01
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