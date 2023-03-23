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    Карпин: «С Ираком будет другой состав на 90 процентов»

    Главный тренер сборной России Валерий Карпин анонсировал изменения в составе на следующий матч.

    • Сегодня россияне сыграли вничью с Ираном – 1:1.
    • В воскресенье команда примет Ирак в Санкт-Петербурге.

    – Будете ли кого-то довызывать? Правильно ли, что состав на Ирак будет совсем другим?

    – Да, с Ираком будет другой состав на 90 процентов, чтобы все сыграли. Пока не знаем, будем ли кого-то довызывать.

    Вы что-то не знаете и не узнаете. Кое-кто приболел, а так состав мог бы быть другим.

    – Иран играл лучше вас.

    – Иран готовится к отборочным матчам, мы – нет. И не вызываем игроков старше 30 лет, плюс решили год спустя вызвать Головина и Миранчука, но они не приехали из-за травмы.

    Мы получили много информации насчет ближайшего резерва.

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    Источник: Sports.ru

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    23.03.2023 23:11
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    Комментарии4
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      Рейтинг: +18035

      paracetamol 1 час назад

      Понятно, почему наши бюрократы от футбола не хотят в Азию. Там их вынесут таджики, узбеки и персы, а они потеряют свои посты за полную некомпетентность!

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      Рейтинг: +6010

      AtticusFinch 2 часа назад

      с каким счетом 4-ю ничейку в этом средне-азиатском турне распишите?

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    • ...
      Рейтинг: +19238

      Cleaner 2 часа назад

      Валера, ЗАЧЕМ в каждой игре разные составы? ЗАЧЕМ??????????????????????????????????????????????????????????????

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      Рейтинг: +6010

      AtticusFinch > Cleaner 2 часа назад

      потому, что в Ростове и Спартаке по 30 человек в составе - не всех ещё выпустил

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