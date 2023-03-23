Карпин: «С Ираком будет другой состав на 90 процентов»

Главный тренер сборной России Валерий Карпин анонсировал изменения в составе на следующий матч.

Сегодня россияне сыграли вничью с Ираном – 1:1.

В воскресенье команда примет Ирак в Санкт-Петербурге.

– Будете ли кого-то довызывать? Правильно ли, что состав на Ирак будет совсем другим?

– Да, с Ираком будет другой состав на 90 процентов, чтобы все сыграли. Пока не знаем, будем ли кого-то довызывать.

Вы что-то не знаете и не узнаете. Кое-кто приболел, а так состав мог бы быть другим.

– Иран играл лучше вас.

– Иран готовится к отборочным матчам, мы – нет. И не вызываем игроков старше 30 лет, плюс решили год спустя вызвать Головина и Миранчука, но они не приехали из-за травмы.

Мы получили много информации насчет ближайшего резерва.