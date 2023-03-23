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Карпин: «С Ираком будет другой состав на 90 процентов»

23 марта 2023, 23:11
10

Главный тренер сборной России Валерий Карпин анонсировал изменения в составе на следующий матч.

  • Сегодня россияне сыграли вничью с Ираном – 1:1.
  • В воскресенье команда примет Ирак в Санкт-Петербурге.

– Будете ли кого-то довызывать? Правильно ли, что состав на Ирак будет совсем другим?

– Да, с Ираком будет другой состав на 90 процентов, чтобы все сыграли. Пока не знаем, будем ли кого-то довызывать.

Вы что-то не знаете и не узнаете. Кое-кто приболел, а так состав мог бы быть другим.

– Иран играл лучше вас.

– Иран готовится к отборочным матчам, мы – нет. И не вызываем игроков старше 30 лет, плюс решили год спустя вызвать Головина и Миранчука, но они не приехали из-за травмы.

Мы получили много информации насчет ближайшего резерва.

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Источник: Sports.ru
Россия. Премьер-лига Товарищеские матчи Ирак Россия Карпин Валерий
Комментарии (10)
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ArReal
1679602986
с каким счетом 4-ю ничейку в этом средне-азиатском турне распишите?
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paracetamol
1679605552
Понятно, почему наши бюрократы от футбола не хотят в Азию. Там их вынесут таджики, узбеки и персы, а они потеряют свои посты за полную некомпетентность!
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sochi-2013
1679634767
"А вы, друзья, как ни садитесь,."..
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eugen-han
1679634996
С Ираком будет проще играть, так как за последние 25 лет там футбол деградировал по известным нам причинам. Наши не пропустят,- это точно, и возможно много голов забьют(3 и более).
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Дядя Серёжа
1679638129
Мы получили много информации насчет ближайшего резерва.... Его нет
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yorgenbarenz
1679641082
А не пробовал выпускать на поле сразу 3 капитана?Никто так не делал.Давай,поможет наладить игру.
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ilichkadr
1679641824
"Вы что-то не знаете и не узнаете". Валера сам не понял, что сказал.
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NewLife
1679654958
Потом надо вызвать на дуэль Пакистан или Малайзию)) Странно, что Ирак согласился играть в Рамадан) Сколько это стоило РФС ?
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