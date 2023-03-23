В «Пари НН» отреагировали на новость о возможном увольнении тренера Горлова

Спортивный директор «Пари НН» Игорь Кудряшов прояснил ситуацию с будущим Артема Горлова.

Сообщалось, что главный тренер близок к увольнению из нижегородского клуба в связи с неудовлетворительными результатами.

«Впервые слышу. Тренер готовит команду к игре с «Локомотивом». На 25 марта запланирована игра с «Химиком», – сказал Кудряшов.