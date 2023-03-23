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    В «Пари НН» отреагировали на новость о возможном увольнении тренера Горлова

    Спортивный директор «Пари НН» Игорь Кудряшов прояснил ситуацию с будущим Артема Горлова.

    Сообщалось, что главный тренер близок к увольнению из нижегородского клуба в связи с неудовлетворительными результатами.

    «Впервые слышу. Тренер готовит команду к игре с «Локомотивом». На 25 марта запланирована игра с «Химиком», – сказал Кудряшов.

    • Горлов возглавил «Пари НН» 31 декабря прошлого года.
    • Он сменил Михаила Галактионова, ушедшего в «Локомотив».
    • Команда идет на 13-м месте в таблице РПЛ (зона стыков).
    • После зимней паузы нижегородцы проиграли все 3 матча в РПЛ и вылетели из Fonbet Кубка России от «Ростова».

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    Источник: «Спорт-Экспресс»

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