Журналист раскрыл прозвище Дзюбы в Турции

Журналист Independent Turkish Алпер Будка рассказал, как называли Артема Дзюбу в Турции.

Нападающий выступал за «Адана Демирспор» с августа по ноябрь 2022 года.

Он провел 5 матчей, в которых забил 1 гол.

Зимой Дзюба перешел в «Локомотив».

«Трансфер Дзюбы был воспринят как отличная новость для «Аданы», но не для «Фенербахче», «Галатасарая» или «Бешикташа». Приезд российского футболиста взбудоражил фанатов клуба.

Но довольно скоро его прозвали «воздушным шаром». Дзюба не смог адаптироваться в Турции.

Он был слишком медленным и вообще не вписывался в игровую систему Монтеллы, в которой нет центрального нападающего», – заявил журналист.