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    Журналист раскрыл прозвище Дзюбы в Турции

    Журналист Independent Turkish Алпер Будка рассказал, как называли Артема Дзюбу в Турции.

    «Трансфер Дзюбы был воспринят как отличная новость для «Аданы», но не для «Фенербахче», «Галатасарая» или «Бешикташа». Приезд российского футболиста взбудоражил фанатов клуба.

    Но довольно скоро его прозвали «воздушным шаром». Дзюба не смог адаптироваться в Турции.

    Он был слишком медленным и вообще не вписывался в игровую систему Монтеллы, в которой нет центрального нападающего», – заявил журналист.

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    Источник: «Чемпионат»

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    Комментарии12
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      Рейтинг: +708

      egor tikhonov 12 минут назад

      шарик-г.андон...

      0
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      Рейтинг: +13799

      Алексей З 3 часа назад

      Если "система" подразумевает отсутствие центр. нападающего , то зачем его берут ? Вопросы не к Дзюбе , а к тренеру.

      1
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      Рейтинг: +7947

      FanatSerj 3 часа назад

      В Локо показали как этого пешехода надо использовать, даже Карпин оценил, потом Краснодар. Значит в нашей тренерской школе РПЛ точно не хуже чем в турецкой, раз там не знали куда его приткнуть, но при этом зачем то его подписали.

      0
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      Рейтинг: +5617

      _Marqella_ > FanatSerj 1 час назад

      Монтелла итальянец

      0
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      Рейтинг: +7947

      FanatSerj > _Marqella_ 12 минут назад

      какая разница чемпионат то турецкий, тот же Абаскаль у нас испанец, но в РПЛ тренирует, это же не говорит что РПЛ у нас уровня испанской Премьеры из за того что он только испанец ))

      0
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      Рейтинг: +14510

      playsh 3 часа назад

      Презирватор - воздушный шарик.В самую точку.

      4
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      Рейтинг: +4755

      Питерский князь 3 часа назад

      Лыжа-дрочила.
      :)))

      1
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      Рейтинг: +21011

      derrik2000 4 часа назад

      "Он был слишком медленным и вообще не вписывался в игровую систему Монтеллы, в которой нет центрального нападающего», – заявил журналист."

      Я, конечно, да-а-а-а-леко не фанат полена, но тогда мне непонятно: А ЗАЧЕМ ЕГО ПОКУПАЛИ, если он -центральный нападающий по своему амплуа???

      2
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      Рейтинг: +708

      egor tikhonov > derrik2000 11 минут назад

      такой же пиар , как и с Мудриком....

      0
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      Рейтинг: +445

      Ниф-Ниф 4 часа назад

      Онанист, одним словом.

      4
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      Рейтинг: +884

      Болотоход 4 часа назад

      Дрочильник!!))) ыыыы

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      Рейтинг: +39845

      Project Бабангида 4 часа назад

      "воздушный шар" это резиновое изделие....если что

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