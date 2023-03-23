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Журналист раскрыл прозвище Дзюбы в Турции

23 марта 2023, 11:59
9

Журналист Independent Turkish Алпер Будка рассказал, как называли Артема Дзюбу в Турции.

«Трансфер Дзюбы был воспринят как отличная новость для «Аданы», но не для «Фенербахче», «Галатасарая» или «Бешикташа». Приезд российского футболиста взбудоражил фанатов клуба.

Но довольно скоро его прозвали «воздушным шаром». Дзюба не смог адаптироваться в Турции.

Он был слишком медленным и вообще не вписывался в игровую систему Монтеллы, в которой нет центрального нападающего», – заявил журналист.

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Источник: «Чемпионат»
Турция. Суперлига Россия. Премьер-лига Адана Демирспор Локомотив Дзюба Артем
Комментарии (9)
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Project Бабангида
1679562949
"воздушный шар" это резиновое изделие....если что
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Ниф-Ниф
1679563259
Онанист, одним словом.
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derrik2000
1679563735
"Он был слишком медленным и вообще не вписывался в игровую систему Монтеллы, в которой нет центрального нападающего», – заявил журналист." Я, конечно, да-а-а-а-леко не фанат полена, но тогда мне непонятно: А ЗАЧЕМ ЕГО ПОКУПАЛИ, если он -центральный нападающий по своему амплуа???
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Plyash
1679564301
Презирватор - воздушный шарик.В самую точку.
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FanatSerj
1679566825
В Локо показали как этого пешехода надо использовать, даже Карпин оценил, потом Краснодар. Значит в нашей тренерской школе РПЛ точно не хуже чем в турецкой, раз там не знали куда его приткнуть, но при этом зачем то его подписали.
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egor tikhonov
1679577903
шарик-г.андон...
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