Сборная России сыграет с Ираном на стадионе с протекающей крышей

Российские журналисты сегодня заметили, что на тегеранском стадионе «Азади», где завтра сборная России проведет товарищеский матч с Ираном, протекает крыша.
«Как минимум одна протечка произошла при входе на VIP-трибуны арены «Азади». Также несколько трибун стадиона находятся на реконструкции», – добавил источник.
- Игра состоится завтра, 23 марта.
- «Бомбардир» проведет прямую текстовую трансляцию. Начало – в 20:00 по Москве.
- Россия отстранена от международных официальных матчей решениями ФИФА и УЕФА.
Источник: телеграм-канал «Р-Спорт»