Сборная России сыграет с Ираном на стадионе с протекающей крышей

Российские журналисты сегодня заметили, что на тегеранском стадионе «Азади», где завтра сборная России проведет товарищеский матч с Ираном, протекает крыша.

«Как минимум одна протечка произошла при входе на VIP-трибуны арены «Азади». Также несколько трибун стадиона находятся на реконструкции», – добавил источник.