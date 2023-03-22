Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Какой вы футболист?
    Какой вы футболист?
    2 Вспомните всех игроков, которые забили 100 и больше голов за «Спартак»
    Вспомните всех игроков, которые забили 100 и больше голов за «Спартак»
    3 Уехал футболист из РПЛ или нет?
    Уехал футболист из РПЛ или нет?

    Сборная России сыграет с Ираном на стадионе с протекающей крышей

    Российские журналисты сегодня заметили, что на тегеранском стадионе «Азади», где завтра сборная России проведет товарищеский матч с Ираном, протекает крыша.

    «Как минимум одна протечка произошла при входе на VIP-трибуны арены «Азади». Также несколько трибун стадиона находятся на реконструкции», – добавил источник.

    • Игра состоится завтра, 23 марта.
    • «Бомбардир» проведет прямую текстовую трансляцию. Начало – в 20:00 по Москве.
    • Россия отстранена от международных официальных матчей решениями ФИФА и УЕФА.

    Новости по теме
    Мостовой ответил Карпину, который назвал его «обиженным маленьким мальчиком» 9
    Определился судья матча Иран – Россия
    В Иране рассказали, сколько зрителей будет на матче с Россией 4
    Источник: телеграм-канал «Р-Спорт»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    22.03.2023 22:52
    Рекомендуем
    Комментарии11
    ...
    • ...
      Рейтинг: +10

      hehejerje 1 минуту назад

      Распродажа (Таможенный конфискат). Корейский видеорегистратор с радар-детектором, парктроником, с датчиками движения и удара и камерой заднего вида - обезопасит и защитит от штрафов, всего за полцены.------ https://e.vg/konfiscatu

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +14498

      playsh 6 минут назад

      Сейчас главное,что бы игра не протекала,словно сито,а крыша тут причём?

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +25033

      bset 59 минут назад

      Главное, чтобы не на загнивающему западе играть, а в процветающей Азии. Ну ничего, может хозяин разрешит со своей китайской сборной как-нибудь сыграть. Вчера разрешил своему вассалу отчитаться об успешной колонизацией рынка Китаем. Может и о футболе подумает.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +12691

      R_a_i_n 1 час назад

      А Российским журнашлюхам только крыша интересна?

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +173

      dauzhhhhh > R_a_i_n 1 час назад

      Петрушка красномордая---журналисты просто отмечают факты...Работа у них такая...Вот и военкоры пишут что Бахмут расейские уже полгода не могут взять...Жопа полная там у РФ.

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +12691

      R_a_i_n > dauzhhhhh 1 час назад

      Жопа твоя и вазелин неразлучные братья))

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +173

      dauzhhhhh > R_a_i_n 37 минут назад

      Петрушка почему не на фронте ?

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +17509

      Barmaleushka > dauzhhhhh 27 минут назад

      А ты почему ещё не с биркой на пальце ноги ?

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +173

      dauzhhhhh > Barmaleushka 26 минут назад

      Barmaleushka почему не на фронте ?

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +17509

      Barmaleushka > dauzhhhhh 23 минуты назад

      За меня там мой клон воюет . Прикинь .
      Так почему ты ещё не в "холодной" ?

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +173

      dauzhhhhh > Barmaleushka 11 минут назад

      Таких твоих клонов уже 167 тыщ двухсотых...Тебя это устраивает ?

      0
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11