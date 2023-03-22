В «Торпедо» прокомментировали отставку Талалаева

Президент «Торпедо» Ярослав Савин прокомментировал увольнение Андрея Талалаева с поста главного тренера клуба.
«Мы выражаем признательность Андрею Викторовичу за совместную работу. Были приложены большие усилия для подготовки футболистов, развития команды и клуба.
Искренне желаем Андрею Викторовичу успешного продолжения тренерской карьеры. Имя нового главного тренера будет объявлено в ближайшее время», – сказал Савин.
- Талалаев возглавлял «Торпедо» в октябре 2022 года.
- При нем команда потерпела 9 поражений в 12 матчах.
- «Торпедо» – последняя команда в РПЛ по итогам 20 туров.
- Москвичи набрали 8 очков, отставание от спасительного 14-го места – 9 очков.
Источник: сайт «Торпедо»