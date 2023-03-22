Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Какой вы футболист?
    Какой вы футболист?
    2 Вспомните всех игроков, которые забили 100 и больше голов за «Спартак»
    Вспомните всех игроков, которые забили 100 и больше голов за «Спартак»
    3 Уехал футболист из РПЛ или нет?
    Уехал футболист из РПЛ или нет?

    В «Торпедо» прокомментировали отставку Талалаева

    Президент «Торпедо» Ярослав Савин прокомментировал увольнение Андрея Талалаева с поста главного тренера клуба.

    «Мы выражаем признательность Андрею Викторовичу за совместную работу. Были приложены большие усилия для подготовки футболистов, развития команды и клуба.

    Искренне желаем Андрею Викторовичу успешного продолжения тренерской карьеры. Имя нового главного тренера будет объявлено в ближайшее время», – сказал Савин.

    • Талалаев возглавлял «Торпедо» в октябре 2022 года.
    • При нем команда потерпела 9 поражений в 12 матчах.
    • «Торпедо» – последняя команда в РПЛ по итогам 20 туров.
    • Москвичи набрали 8 очков, отставание от спасительного 14-го места – 9 очков.

    Новости по теме
    «Все на Никольскую!»: в «Торпедо» эмоционально отреагировали на присуждение технического поражения «Пари НН» 1
    Юран – кандидат на пост главного тренера «Торпедо»: он говорил, что скоро вернется в РПЛ 2
    «После этого он все для себя решил»: названа причина ухода Талалаева из «Торпедо»
    Источник: сайт «Торпедо»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 16:46
    Рекомендуем
    Комментарии2
    ...
    • ...
      Рейтинг: +3517

      acor94 1 час назад

      Вы сами пишите, что нн получил 0:3, и тут же что у торпедо 8 очков. Ало, за технарь победу дают три очка вообще-то!

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +3517

      acor94 1 час назад

      Новость о технаре в 16:40... Вы там совсем солевые?

      0
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11