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  • ⚡ «Торпедо» объявило об увольнении Талалаева: клуб идет последним в РПЛ

⚡ «Торпедо» объявило об увольнении Талалаева: клуб идет последним в РПЛ

22 марта 2023, 15:43
5

«Торпедо» объявило об уходе Андрея Талалаева с пост главного тренера клуба.

«Трудовое соглашение расторгнуто по обоюдному согласию сторон.

Благодарим Андрея Викторовича за проделанную работу и желаем успехов в его тренерской деятельности! Имя нового главного тренера будет объявлено в ближайшее время», – сообщает пресс-служба клуба.

  • Талалаев возглавил «Торпедо» в октябре 2022 года.
  • При нем команда потерпела 9 поражений в 12 матчах.
  • «Торпедо» – последняя команда в РПЛ по итогам 20 туров.
  • Москвичи набрали 8 очков, отставание от спасительного 14-го места – 9 очков.

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Источник: телеграм-канал «Торпедо»
Россия. Премьер-лига Торпедо Талалаев Андрей
Комментарии (5)
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ArReal
1679490268
А смсл его увольнять....дебилы что ли...Торпедо уже ничего не спасет -смысл в увольнении....тупорылые
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BlackMurder
1679490650
Ахха, для чего? Якобы , чтоб потом я не я и опа не моя
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Snek
1679493180
Ну смысл увольнения понятен, все забыли, что Торпедо вообще в РПЛ играет, решили немного попиариться. Сейчас распилят с ним неустойку, наймут нового тренера и его тоже выгонят.
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Бригадный
1679536789
Странно как то. Зачем брали дурака в команду? А этот, типа тренер, давно завоевал и стабильно подтверждает репутацию дурака-талалайки. С таким тренером прямым ходом не то что вылетят из РПЛ, но и в ФНЛ не задержатся. Об этом, видимо, задумались.
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моэм
1679553531
Всё решили "по свойски" , без финансовых претензий от Талалаевы ....значит некая финансовая "комбинация " сложилась как надо ....о чём мы с вами , к сожалению , точно ничего не узнаем....а в новые тренеры Юрана ....с ним можно и комбинацию крутануть и в РПЛ остаться....Юран на этом деле "собаку съел" , поскольку тренер достаточно сильный .
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