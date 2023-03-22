⚡ «Торпедо» объявило об увольнении Талалаева: клуб идет последним в РПЛ

«Торпедо» объявило об уходе Андрея Талалаева с пост главного тренера клуба.

«Трудовое соглашение расторгнуто по обоюдному согласию сторон.

Благодарим Андрея Викторовича за проделанную работу и желаем успехов в его тренерской деятельности! Имя нового главного тренера будет объявлено в ближайшее время», – сообщает пресс-служба клуба.