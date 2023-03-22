⚡ «Торпедо» объявило об увольнении Талалаева: клуб идет последним в РПЛ

«Торпедо» объявило об уходе Андрея Талалаева с пост главного тренера клуба.
«Трудовое соглашение расторгнуто по обоюдному согласию сторон.
Благодарим Андрея Викторовича за проделанную работу и желаем успехов в его тренерской деятельности! Имя нового главного тренера будет объявлено в ближайшее время», – сообщает пресс-служба клуба.
- Талалаев возглавил «Торпедо» в октябре 2022 года.
- При нем команда потерпела 9 поражений в 12 матчах.
- «Торпедо» – последняя команда в РПЛ по итогам 20 туров.
- Москвичи набрали 8 очков, отставание от спасительного 14-го места – 9 очков.
Источник: телеграм-канал «Торпедо»