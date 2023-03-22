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    ⚡ «Торпедо» объявило об увольнении Талалаева: клуб идет последним в РПЛ

    «Торпедо» объявило об уходе Андрея Талалаева с пост главного тренера клуба.

    «Трудовое соглашение расторгнуто по обоюдному согласию сторон.

    Благодарим Андрея Викторовича за проделанную работу и желаем успехов в его тренерской деятельности! Имя нового главного тренера будет объявлено в ближайшее время», – сообщает пресс-служба клуба.

    • Талалаев возглавил «Торпедо» в октябре 2022 года.
    • При нем команда потерпела 9 поражений в 12 матчах.
    • «Торпедо» – последняя команда в РПЛ по итогам 20 туров.
    • Москвичи набрали 8 очков, отставание от спасительного 14-го места – 9 очков.

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    Источник: телеграм-канал «Торпедо»

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    Сегодня, 15:43
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +2761

      BlackMurder 30 минут назад

      Ахха, для чего? Якобы , чтоб потом я не я и опа не моя

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      Рейтинг: +6002

      AtticusFinch 37 минут назад

      А смсл его увольнять....дебилы что ли...Торпедо уже ничего не спасет -смысл в увольнении....тупорылые

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