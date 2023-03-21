Суд разрешил Гави бесплатно уйти из «Барселоны» летом

Гави может покинуть «Барселону» летом в качестве свободного агента.

Ранее каталонский суд поддержал решение Примеры об отмене регистрации Гави.

18-летнему Гави вернулся статус игрока молодежной команды.

По информации The Athletic, Гави может бесплатно уйти из «Барселоны», если он не будет зарегистрирован за первую команду до 30 июня 2023 года. Соответствующее условие было прописано в контракте футболиста с «Барселоной» в 2022 году.

Рыночная стоимость Гави – 90 миллионов евро.