Суд Барселоны поддержал решение Примеры об отмене регистрации Гави. «Барсе» придется заявить его за молодежку

Суд Барселоны поддержал решение Примеры и отменил регистрацию контракта Гави с «Барселоной», сообщает Relevo.

Руководство Примеры не разрешило «Барселоне» зарегистрировать Гави из-за нарушений финансовых правил. Клуб хотел обжаловать это решение в коммерческом суде, но опоздал на один день.

«Барселоне» придется заявить 18-летнего игрока за молодeжную команду, а футболист будет вынужден поменять номер с 6-го на 30-й.