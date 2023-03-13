Суд Барселоны поддержал решение Примеры об отмене регистрации Гави. «Барсе» придется заявить его за молодежку

Суд Барселоны поддержал решение Примеры и отменил регистрацию контракта Гави с «Барселоной», сообщает Relevo.
Руководство Примеры не разрешило «Барселоне» зарегистрировать Гави из-за нарушений финансовых правил. Клуб хотел обжаловать это решение в коммерческом суде, но опоздал на один день.
«Барселоне» придется заявить 18-летнего игрока за молодeжную команду, а футболист будет вынужден поменять номер с 6-го на 30-й.
- Гави забил 2 гола и отдал 5 ассистов в 36 матчах этого сезона.
Источник: Relevo