Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    1
    теста для вас
    1 Какой вы футболист?
    Какой вы футболист?

    Суд Барселоны поддержал решение Примеры об отмене регистрации Гави. «Барсе» придется заявить его за молодежку

    Суд Барселоны поддержал решение Примеры и отменил регистрацию контракта Гави с «Барселоной», сообщает Relevo.

    Руководство Примеры не разрешило «Барселоне» зарегистрировать Гави из-за нарушений финансовых правил. Клуб хотел обжаловать это решение в коммерческом суде, но опоздал на один день.

    «Барселоне» придется заявить 18-летнего игрока за молодeжную команду, а футболист будет вынужден поменять номер с 6-го на 30-й.

    • Гави забил 2 гола и отдал 5 ассистов в 36 матчах этого сезона.

    Новости по теме
    «Ты сукин сын». Гави – Винисиусу во время Эль Класико 5
    Хави выбрал пять неприкасаемых футболистов «Барселоны». Остальные могут уйти 3
    Хави назвал двух игроков, которых не хватило «Барселоне» для победы над «МЮ» 4
    Источник: Relevo

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    13.03.2023 18:21
    Рекомендуем
    Комментарии6
    ...
    • ...
      Рейтинг: +100923

      zigbert 14 марта, 14:17

      Да это сейчас лучшее что есть сейчас в Барселоне. Правда не совсем понятно будет ли Гави играть за Барселону?

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +113

      Tempos 14 марта, 08:15

      Хейтеры всех стран и всех мастей, объединяйтесь! )

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +12395

      DeStar 13 марта, 21:32

      чет ничего не понял) он же играл за основу, что не так?
      играть то будет ,просто будет как бы игрок не основы и просто придется сменить номер? да и плевать же

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1424

      Fialet 13 марта, 20:06

      И чё, принцесса не помогла?

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1339

      САНЁК17 13 марта, 19:20

      Он что не будет играть с нынешней командой?

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +14327

      Skull_Boy 13 марта, 19:06

      Проблема века, если один хер будет играть

      0
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11