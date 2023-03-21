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    «Единственный, кто безупречен»: Орлов назвал лучшего игрока «Зенита» прямо сейчас

    Журналист и комментатор Геннадий Орлов оценил игру футболистов «Зенита».

    • Петербуржцы не побеждают в 2 матчах подряд.
    • Команда вылетела из Fonbet Кубка России.
    • В РПЛ «Зенит» лидирует с 7-очковым отрывом, несмотря на воскресное поражение от ЦСКА (0:1).

    «Больше трех лет «Зенит» все время готовился к евротурнирам. А сейчас команда никуда не готовится. Это снижает мотивацию на 50 процентов.

    Сейчас я вижу, что есть несколько игроков, которые еще не набрали своей лучшей формы. В том числе и бразильцы. Единственный, кто безупречен – это Малком.

    Клаудиньо сейчас начал спорить с судьями и постоянно падать. Он пока не тот, который был в лучшее время. Вендел тоже был уставшим в матче с ЦСКА.

    Плюс сказалось отсутствие Барриоса. Когда его нет, «Зенит» иначе действует в обороне. Кузяев не может играть, как Барриос», – сказал Орлов.

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    Источник: Sport24

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    Комментарии4
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      Рейтинг: +17697

      NewLife 2 минуты назад

      Безупречен своей примитивной игрой - от угла штрафной сдать рывок к центру, опередить защитника на 10см и ударить по воротам ( не в обиду сказано, так играют многие, кто лучше, кто хуже).

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      Рейтинг: +4103

      raritet 1 час назад

      Кузяев вообще палка в колеса. Нужно срочно дать ему гражданство Бразилии.

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      Рейтинг: +858

      Болотоход 1 час назад

      Зулус? А кому он забивал? Химкам Торпедо и прочим грандам??? Гена не нюхай пропан)))))

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      Рейтинг: +1339

      ПалкоВводецъ (returned) > Болотоход 1 час назад

      В прошлом году хрякам забил, Ростову парочку, коням парочку, Локомотиву, Сочи парочку, Уралу тоже парочку. Список продолжить? Гыгыгы

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