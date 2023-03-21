«Единственный, кто безупречен»: Орлов назвал лучшего игрока «Зенита» прямо сейчас

Журналист и комментатор Геннадий Орлов оценил игру футболистов «Зенита».

Петербуржцы не побеждают в 2 матчах подряд.

Команда вылетела из Fonbet Кубка России.

В РПЛ «Зенит» лидирует с 7-очковым отрывом, несмотря на воскресное поражение от ЦСКА (0:1).

«Больше трех лет «Зенит» все время готовился к евротурнирам. А сейчас команда никуда не готовится. Это снижает мотивацию на 50 процентов.

Сейчас я вижу, что есть несколько игроков, которые еще не набрали своей лучшей формы. В том числе и бразильцы. Единственный, кто безупречен – это Малком.

Клаудиньо сейчас начал спорить с судьями и постоянно падать. Он пока не тот, который был в лучшее время. Вендел тоже был уставшим в матче с ЦСКА.

Плюс сказалось отсутствие Барриоса. Когда его нет, «Зенит» иначе действует в обороне. Кузяев не может играть, как Барриос», – сказал Орлов.