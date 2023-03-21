«Пари НН» может лишиться финансирования из-за ухода титульного спонсора

Титульный спонсор «Пари НН» недоволен результатами команды и организационными проблемами в клубе.
В связи с этим букмекерская компания PARI по окончании сезона может выйти из проекта.
Спонсор разочарован ситуацией с участием в матче с «Торпедо» (1:1) дисквалифицированного Ярослава Михайлова, за что команде грозит техническое поражение.
В случае вылета «Пари НН» из РПЛ компания инициирует либо пересмотр условий контракта, либо расторжение договора.
Также в PARI недовольны тем, что власти Нижегородской области уделяют больше внимания хоккейному клубу «Торпедо», а не футбольной команде.
- «Пари НН» идет на 13-м месте в таблице РПЛ.
- Они набрали 20 очков в 20 турах.
Источник: Metaratings