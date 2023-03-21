«Пари НН» может лишиться финансирования из-за ухода титульного спонсора

Титульный спонсор «Пари НН» недоволен результатами команды и организационными проблемами в клубе.

В связи с этим букмекерская компания PARI по окончании сезона может выйти из проекта.

Спонсор разочарован ситуацией с участием в матче с «Торпедо» (1:1) дисквалифицированного Ярослава Михайлова, за что команде грозит техническое поражение.

В случае вылета «Пари НН» из РПЛ компания инициирует либо пересмотр условий контракта, либо расторжение договора.

Также в PARI недовольны тем, что власти Нижегородской области уделяют больше внимания хоккейному клубу «Торпедо», а не футбольной команде.