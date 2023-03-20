Опубликована сборная 20-го тура РПЛ по версии WhoScored

Портал WhoScored представил собственную версию символической сборной 20-го тура РПЛ.
В сборную попали футболисты «Торпедо», «Динамо», «Пари НН», «Ростова», «Оренбурга», «Ахмата», «Зенита» и ЦСКА.
Вратарь: Егор Бабурин («Торпедо»);
Защитники: Дмитрий Скопинцев («Динамо»), Кирилл Гоцук («Пари НН»), Максим Осипенко («Ростов»), Дмитрий Стоцкий («Пари НН»);
Полузащитники: Брайан Мансилья («Оренбург»), Артeм Тимофеев («Ахмат»), Далер Кузяев («Зенит»), Мохамед Браими («Факел»);
Нападающие: Фeдор Чалов (ЦСКА), Дмитрий Воробьeв («Оренбург»).
Источник: WhoScored