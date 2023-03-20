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    Опубликована сборная 20-го тура РПЛ по версии WhoScored

    Портал WhoScored представил собственную версию символической сборной 20-го тура РПЛ.

    В сборную попали футболисты «Торпедо», «Динамо», «Пари НН», «Ростова», «Оренбурга», «Ахмата», «Зенита» и ЦСКА.

    Вратарь: Егор Бабурин («Торпедо»);

    Защитники: Дмитрий Скопинцев («Динамо»), Кирилл Гоцук («Пари НН»), Максим Осипенко («Ростов»), Дмитрий Стоцкий («Пари НН»);

    Полузащитники: Брайан Мансилья («Оренбург»), Артeм Тимофеев («Ахмат»), Далер Кузяев («Зенит»), Мохамед Браими («Факел»);

    Нападающие: Фeдор Чалов (ЦСКА), Дмитрий Воробьeв («Оренбург»).

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    Источник: WhoScored

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    Комментарии1
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      Рейтинг: +24389

      DOCTOR PENALTY 17 минут назад

      Кузяев здесь за какие заслуги?

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