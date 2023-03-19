Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Какой вы футболист?
    Какой вы футболист?
    2 Вспомните всех игроков, которые забили 100 и больше голов за «Спартак»
    Вспомните всех игроков, которые забили 100 и больше голов за «Спартак»
    3 Уехал футболист из РПЛ или нет?
    Уехал футболист из РПЛ или нет?

    «Драки бывают»: Гогниев – о конфликте с игроками «Химок»

    Главный тренер «Химок» Спартак Гогниев ответил на вопрос о якобы конфликте с двумя игроками клуба.

    «Это внутренние дела, не надо в это влезать. Вам должно быть интересно спрашивать о футболе, а не об этом. Спросите это лучше у футболистов. Есть тренер, есть футболист. Если тренера устраивает, что игроки делают на поле, то тренер радуется вместе с ними. Если что-то не устраивает, то он объясняет, что было не так. Если тренер не находит общий язык, то он попрощается с футболистами.

    Конфликты есть в каждой команде. Я как футболист знаю об этом. Бывают и драки, все случается. Это большой коллектив, в котором есть свои нюансы. Зачем ковыряться в грязном белье? Давайте обсуждать футбол, надо думать о нем», – сказал тренер.

    • Гогниев в клубе с осени.
    • При нем «Химки» опустились в зону вылета.
    • Команда отстает от зоны переходных матчей на 4 очка.

    Новости по теме
    Карпин назвал чудом второе место «Ростова» в РПЛ 1
    Матч «Химки» – «Ростов» посетили 696 зрителей 8
    ⚽ РПЛ. ЦСКА примет «Зенит» и другие матчи 9
    Источник: телеграм-канал Sport24

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    19.03.2023 16:57
    Рекомендуем
    Комментарии4
    ...
    • ...
      Рейтинг: +2137

      Bozigit 11 часов назад

      Не много больной он

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +19172

      Cleaner 13 часов назад

      Позорный клуб. Стыдно больше, чем за Спартака...(

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +5589

      _Marqella_ > Cleaner 11 часов назад

      ну так то да,а по факту он правильно сказал.зачем лезть куда не надо...))

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +1291

      Suvorov51 > Cleaner 11 часов назад

      Вы правы, но есть еще позорней это питерская помойка, вот уж где вонучка Невская

      1
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11