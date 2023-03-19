«Драки бывают»: Гогниев – о конфликте с игроками «Химок»

Главный тренер «Химок» Спартак Гогниев ответил на вопрос о якобы конфликте с двумя игроками клуба.

«Это внутренние дела, не надо в это влезать. Вам должно быть интересно спрашивать о футболе, а не об этом. Спросите это лучше у футболистов. Есть тренер, есть футболист. Если тренера устраивает, что игроки делают на поле, то тренер радуется вместе с ними. Если что-то не устраивает, то он объясняет, что было не так. Если тренер не находит общий язык, то он попрощается с футболистами.

Конфликты есть в каждой команде. Я как футболист знаю об этом. Бывают и драки, все случается. Это большой коллектив, в котором есть свои нюансы. Зачем ковыряться в грязном белье? Давайте обсуждать футбол, надо думать о нем», – сказал тренер.