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    Гвардиола рассказал, какая проблема ждет Холанда

    Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола считает, что у его форварда Эрлинга Холанда возникнет проблема на фоне его результативности. Это проблема ожиданий и давления, которое будет исходить от болельщиков.

    • У норвежца за неделю 9 голов.
    • У Холанда на «Этихаде» больше матчей с хет-триками (6), чем матчей без голов (5).
    • У Эрлинга 41 гол в сезоне. Только три нападающих из АПЛ набивали за год больше. Криштиану Роналду (42 в сезоне-2007/08), Мохамед Салах (44 в сезоне-2017/18) и Руд ван Нистелрой (44 в сезоне-2002/03). Очевидно, всех их норвежец через неделю-другую превзойдет.

    «У этого парня будут проблемы в будущем. Люди будут ожидать, что он забьет три или четыре гола в каждой игре, но этого не будет происходить.

    Я знаю его, ему все равно, он такой позитивный в своей жизни, такой оптимистичный, никогда не жалуется, всегда заботится о себе, это было невероятно, он забил девять голов, он невероятная угроза, сила, он всегда позитивен, оптимистичен, это помогает», – сказал испанец.

    Дикий факт дня: у Холанда за неделю столько же голов, сколько у «Торпедо» за весь сезон

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    Источник: Goal

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    19.03.2023 16:30
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    Комментарии5
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      Рейтинг: +592

      эд100 12 часов назад

      гвардиола просто изжил себя как тренер..., что ещё надо сити что бы выиграть ЛЧ? может убрать его?...

      1
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      Рейтинг: +12406

      DeStar > эд100 12 часов назад

      Ну а этом сезоне у сити все шансы
      Думаю главный претендент
      Единственное что они встречаются уже сразу со вторым фаворитом
      Потому решится все очень скоро

      1
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      Рейтинг: +592

      эд100 > DeStar 12 часов назад

      я не болею ни за сити ни за псж, но то что они год за годом пролетают с такими игроками и вложениями, уже не смешно совсем. пусть сити выиграют, будет ещё один щелчок полбу зазнавшемуся мбапе

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      Рейтинг: +12406

      DeStar > эд100 10 часов назад

      а почему победа сити даст щелчок мбаппе?)
      это скорее победа реала даст такой щелчок, второй раз)

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      Рейтинг: +1494

      Fialet 13 часов назад

      Пока проблема у него - сам Гвардиола, который не дал поставить рекорд всех времён и народов.

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