Гвардиола рассказал, какая проблема ждет Холанда

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола считает, что у его форварда Эрлинга Холанда возникнет проблема на фоне его результативности. Это проблема ожиданий и давления, которое будет исходить от болельщиков.

У норвежца за неделю 9 голов.

У Холанда на «Этихаде» больше матчей с хет-триками (6), чем матчей без голов (5).

У Эрлинга 41 гол в сезоне. Только три нападающих из АПЛ набивали за год больше. Криштиану Роналду (42 в сезоне-2007/08), Мохамед Салах (44 в сезоне-2017/18) и Руд ван Нистелрой (44 в сезоне-2002/03). Очевидно, всех их норвежец через неделю-другую превзойдет.

«У этого парня будут проблемы в будущем. Люди будут ожидать, что он забьет три или четыре гола в каждой игре, но этого не будет происходить.

Я знаю его, ему все равно, он такой позитивный в своей жизни, такой оптимистичный, никогда не жалуется, всегда заботится о себе, это было невероятно, он забил девять голов, он невероятная угроза, сила, он всегда позитивен, оптимистичен, это помогает», – сказал испанец.

Дикий факт дня: у Холанда за неделю столько же голов, сколько у «Торпедо» за весь сезон