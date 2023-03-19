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  • Дикий факт дня: у Холанда за неделю столько же голов, сколько у «Торпедо» за весь сезон

Дикий факт дня: у Холанда за неделю столько же голов, сколько у «Торпедо» за весь сезон

19 марта 2023, 10:47
4

Нападающий «Манчестер Сити» Эрлинг Холанд проводит нереальную неделю с точки зрения результативности. Смотрим:

  • 11 марта, АПЛ: гол в ворота «Кристал Пэлас» (1:0).
  • 14 марта, Лига чемпионов: пять голов в ворота «Лейпцига» (7:0).
  • 18 марта, Кубок Англии: три гола в ворота «Бернли» (6:0).

Неделя (семь дней) – девять голов. Столько же, сколько «Торпедо» забило за 19 туров сезона РПЛ!

Возможно, Холанд забил бы и того больше, если бы главный тренер Хосеп Гвардиола не менял его в матчах с «Лейпцигом» и «Бернли». Так Пеп накануне объяснил снятие с игры норвежца.

«Убрал Холанда, чтобы защитить рекорд Лионеля Месси в Кубке Англии», – сказал испанец. Это троллинг-ответ журналистам, заподозрившим, что Гвардиола поменял голеадора в матче с «Лейпцигом» после пяти голов с тем, чтобы он не побил рекорд Лео по голам за один матч ЛЧ.

Умопомрачительный сезон Холанда в цифрах выглядит так.

  • 6 хет-триков. У остальных форвардов АПЛ вместе взятых – 5. Все хет-трики Эрлинга случились на «Этихаде».
  • У Холанда на «Этихаде» больше матчей с хет-триками (6), чем матчей без голов (5).
  • У Эрлинга 41 гол в сезоне. Только три нападающих из АПЛ набивали за год больше. Криштиану Роналду (42 в сезоне-2007/08), Мохамед Салах (44 в сезоне-2017/18) и Руд ван Нистелрой (44 в сезоне-2002/03). Очевидно, всех их норвежец через неделю-другую превзойдет.

Фото: Global Look Press.

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Источник: «Бомбардир»
Россия. Премьер-лига Англия. Премьер-лига Торпедо Манчестер Сити Холанд Эрлинг
Комментарии (4)
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DOCTOR PENALTY
1679215385
У каждого свои рекорды. )))
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Таврида
1679216686
Пеп лепит левые отмазки, ясно что рекорды Месси бережёт. Ну а Торпедо - полный отстой, как им ЦСКА сумели проиграть только Федотов сможет пояснить. Но не пояснит, хрен лысый...
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raritet
1679222045
Вывод. Значит нужно нашему Торпедо купить Холланда .
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