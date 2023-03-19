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    Дикий факт дня: у Холанда за неделю столько же голов, сколько у «Торпедо» за весь сезон

    Нападающий «Манчестер Сити» Эрлинг Холанд проводит нереальную неделю с точки зрения результативности. Смотрим:

    • 11 марта, АПЛ: гол в ворота «Кристал Пэлас» (1:0).
    • 14 марта, Лига чемпионов: пять голов в ворота «Лейпцига» (7:0).
    • 18 марта, Кубок Англии: три гола в ворота «Бернли» (6:0).

    Неделя (семь дней) – девять голов. Столько же, сколько «Торпедо» забило за 19 туров сезона РПЛ!

    Возможно, Холанд забил бы и того больше, если бы главный тренер Хосеп Гвардиола не менял его в матчах с «Лейпцигом» и «Бернли». Так Пеп накануне объяснил снятие с игры норвежца.

    «Убрал Холанда, чтобы защитить рекорд Лионеля Месси в Кубке Англии», – сказал испанец. Это троллинг-ответ журналистам, заподозрившим, что Гвардиола поменял голеадора в матче с «Лейпцигом» после пяти голов с тем, чтобы он не побил рекорд Лео по голам за один матч ЛЧ.

    Умопомрачительный сезон Холанда в цифрах выглядит так.

    • 6 хет-триков. У остальных форвардов АПЛ вместе взятых – 5. Все хет-трики Эрлинга случились на «Этихаде».
    • У Холанда на «Этихаде» больше матчей с хет-триками (6), чем матчей без голов (5).
    • У Эрлинга 41 гол в сезоне. Только три нападающих из АПЛ набивали за год больше. Криштиану Роналду (42 в сезоне-2007/08), Мохамед Салах (44 в сезоне-2017/18) и Руд ван Нистелрой (44 в сезоне-2002/03). Очевидно, всех их норвежец через неделю-другую превзойдет.

    Фото: Global Look Press.

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    Источник: «Бомбардир»

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    19.03.2023 10:47
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    Комментарии4
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      Рейтинг: +4095

      raritet 17 часов назад

      Вывод. Значит нужно нашему Торпедо купить Холланда .

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      Рейтинг: +12454

      Вомбат > raritet 13 часов назад

      Холанду гораздо проще купить Торпедо, чем наоборот. Жаль, что оно ему на фиг не нужно.

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      Рейтинг: +952

      Таврида 18 часов назад

      Пеп лепит левые отмазки, ясно что рекорды Месси бережёт. Ну а Торпедо - полный отстой, как им ЦСКА сумели проиграть только Федотов сможет пояснить. Но не пояснит, хрен лысый...

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      Рейтинг: +24389

      DOCTOR PENALTY 18 часов назад

      У каждого свои рекорды. )))

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