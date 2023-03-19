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    Дзюба сравнил Галактионова с Фергюсоном

    Нападающий «Локомотива» Артем Дзюба рассказал о поведении тренерского штаба Михаила Галактионова в перерыве матча 20-го тура РПЛ против «Краснодара» (3:2). После первого тайма москвичи уступали 0:2.

    – Можешь ещe поделиться чем-то, что было в перерыве?

    – Это было очень жeстко. Похоже на Алекса Фергюсона в старые времена, когда там бутсы летали. Очень мощно. На самом деле, это было действенно. Даже подколол его потом: «Михалыч, надо так почаще». Встряхнул нас, ребята отреагировали моментально. Как только забили гол во втором тайме, почувствовал, что эту игру мы не должны отпускать.

    • Контракт Дзюбы с «Локо» истекает летом.
    • Игрок получает в месяц 2,5 миллиона рублей без учета бонусов.
    • «Локо» идет в РПЛ 11-м.

    Очень рано такое говорить, но «Локо» меняется. У него появился характер – и это круто

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    Источник: официальный сайт «Локомотива»

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    19.03.2023 12:31
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    Комментарии4
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      Рейтинг: +877

      O-kolesov 16 часов назад

      А разве Дзюба тренировался у сэра А. Фергюссона?

      0
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      Рейтинг: +8121

      nik55 17 часов назад

      деревянный сравни свой прибор и палец----нашел сравнение Галактионова с Фергюсоном

      0
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      Рейтинг: +3235

      fakeid 17 часов назад

      этот тренер внушает симпатии, как ни крути. молодой, свежий, с амбициями. не удивлюсь, если через сколько-то лет возглавит сборную.

      1
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      Рейтинг: +550

      Жентус 18 часов назад

      Так написали, как будто получает 2.5 миллиона не рублей, а долларов.
      На самом деле, это невероятно адекватная цена для футболистов РПЛ. Снизить до такого уровня ее надо всем.

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