Дзюба сравнил Галактионова с Фергюсоном

Нападающий «Локомотива» Артем Дзюба рассказал о поведении тренерского штаба Михаила Галактионова в перерыве матча 20-го тура РПЛ против «Краснодара» (3:2). После первого тайма москвичи уступали 0:2.

– Можешь ещe поделиться чем-то, что было в перерыве?

– Это было очень жeстко. Похоже на Алекса Фергюсона в старые времена, когда там бутсы летали. Очень мощно. На самом деле, это было действенно. Даже подколол его потом: «Михалыч, надо так почаще». Встряхнул нас, ребята отреагировали моментально. Как только забили гол во втором тайме, почувствовал, что эту игру мы не должны отпускать.

Контракт Дзюбы с «Локо» истекает летом.

Игрок получает в месяц 2,5 миллиона рублей без учета бонусов.

«Локо» идет в РПЛ 11-м.

Очень рано такое говорить, но «Локо» меняется. У него появился характер – и это круто