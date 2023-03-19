Серия А. Гол 41-летнего Златана не спас «Милан» от поражения от «Удинезе» (1:3)

«Милан» в 27-м туре Серии А уступил на выезде «Удинезе». У миланцев забил 41-летний форвард Златан Ибрагимович.
У «Удинезе» на 45+3 минуте был удален главный тренер Андреа Соттиль.
«Удинезе» поднялся на восьмое место. «Милан» остался четвертым.
У миланцев, четвертьфиналистов Лиги чемпионов, четыре матча подряд без побед.
«Удинезе» прервал серию из шести матчей без побед над «Миланом».
Италия. Серия А. 27-й тур
Голы: 1:0 – Перейра, 9; 1:1 – Ибрагимович, 45+3 (с пенальти); 2:1 – Бету, 45+5; 3:1 – Эхизибуэ, 70.
Источник: «Бомбардир»