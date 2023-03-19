Серия А. Гол 41-летнего Златана не спас «Милан» от поражения от «Удинезе» (1:3)

«Милан» в 27-м туре Серии А уступил на выезде «Удинезе». У миланцев забил 41-летний форвард Златан Ибрагимович.

У «Удинезе» на 45+3 минуте был удален главный тренер Андреа Соттиль.

«Удинезе» поднялся на восьмое место. «Милан» остался четвертым.

У миланцев, четвертьфиналистов Лиги чемпионов, четыре матча подряд без побед.

«Удинезе» прервал серию из шести матчей без побед над «Миланом».

Италия. Серия А. 27-й тур

Удинезе – Милан – 3:1 (2:1)

Голы: 1:0 – Перейра, 9; 1:1 – Ибрагимович, 45+3 (с пенальти); 2:1 – Бету, 45+5; 3:1 – Эхизибуэ, 70.

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