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    Серия А. Гол 41-летнего Златана не спас «Милан» от поражения от «Удинезе» (1:3)

    «Милан» в 27-м туре Серии А уступил на выезде «Удинезе». У миланцев забил 41-летний форвард Златан Ибрагимович.

    У «Удинезе» на 45+3 минуте был удален главный тренер Андреа Соттиль.

    «Удинезе» поднялся на восьмое место. «Милан» остался четвертым.

    У миланцев, четвертьфиналистов Лиги чемпионов, четыре матча подряд без побед.

    «Удинезе» прервал серию из шести матчей без побед над «Миланом».

    Италия. Серия А. 27-й тур

    Удинезе – Милан – 3:1 (2:1)

    Голы: 1:0 – Перейра, 9; 1:1 – Ибрагимович, 45+3 (с пенальти); 2:1 – Бету, 45+5; 3:1 – Эхизибуэ, 70.

    Календарь Серии А

    Турнирная таблица Серии А

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    Источник: «Бомбардир»

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    Комментарии1
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      Рейтинг: +2497

      serglider 1 час назад

      Ну, теперь можно и закончить с футболом Ибре. В 41 год, зачем смешить народ? Что пеналь забил и то подфартило, что игрок Удинезо раньше времени вбежал в штрафную, после его удара, который отразил вратарь и Златону выпал второй шанс, которым он воспользовался. Если не уйдет, так и будет больше лечится от травм, чем играть.

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