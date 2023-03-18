Галактионов объяснил важность волевой победы над «Краснодаром»

Главный тренер «Локомотива» Михаил Галактионов высказался о матче 20-го тура РПЛ против «Краснодара» (3:2). Москвичи уступали 0:2.

– Начну с того, что это была очень тяжeлая, эмоциональная победа, которая формирует и характер команды, и духовитость. Самое главное, что мы продолжаем ту победную серию, которая у нас есть в чемпионате. Даже с учeтом того, что у нас отрицательный результат в Кубке. Второй тайм сегодня был достаточно хорошим. Эта победа нам очень дорогого стоит – и с точки зрения эмоций, и с точки зрения внутренних резервов. Мы очень довольны, ребят поздравили. Игра может складываться по-разному, но нам необходимо оставаться командой внутри. И самое главное – верить и биться до конца, потому что каждый матч для нас как финал. Что касается перерыва, то иногда самая лучшая тактика – это посмотреть ребятам в глаза. Думаю, что от этого второй тайм резко поменялся.

– Насколько ценна эта победа для тренерского штаба с учeтом недавних неудач команды в Кубке?

– Эмоциональный фон немного падает с точки зрения результата, когда команда нацеливается пройти дальше в Кубке страны. К сожалению, мы уступили. Очень важно было правильно подготовиться к следующей игре. Не только тактически и исходя из игровых нюансов, но и с точки зрения психологии и функционального состояния. Думаю, что физически мы очень хорошо готовы, бежим, боремся. У нас есть очень хорошие моменты и концовке матча, мы додавливаем соперника. В этом плане мы абсолютно спокойны. Что касается эмоциональной составляющей, то здесь нам в первом тайме немного не хватило. Дома с первых минут мы обязаны играть так, как мы вышли на второй тайм – агрессивно, с давлением. Хотя у нас было достаточно моментов для взятия ворот. К сожалению, мы пропустили очень лeгкие, ненужные мячи. Конечно, мы сделаем на этом акцент. Мы очень благодарны нашим ребятам за самоотверженность, за духовитость и за характер. Это очень ценная и правильная победа для дальнейшего роста команды.

Галактионов установил тренерский рекорд «Локомотива».

При нем «Локомотив» на этой неделе вылетел из Кубка России.

В РПЛ москвичи идут 11-ми.

Очень рано такое говорить, но «Локо» меняется. У него появился характер – и это круто