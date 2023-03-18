Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • Галактионов объяснил важность волевой победы над «Краснодаром»

Галактионов объяснил важность волевой победы над «Краснодаром»

18 марта 2023, 23:55

Главный тренер «Локомотива» Михаил Галактионов высказался о матче 20-го тура РПЛ против «Краснодара» (3:2). Москвичи уступали 0:2.

– Начну с того, что это была очень тяжeлая, эмоциональная победа, которая формирует и характер команды, и духовитость. Самое главное, что мы продолжаем ту победную серию, которая у нас есть в чемпионате. Даже с учeтом того, что у нас отрицательный результат в Кубке. Второй тайм сегодня был достаточно хорошим. Эта победа нам очень дорогого стоит – и с точки зрения эмоций, и с точки зрения внутренних резервов. Мы очень довольны, ребят поздравили. Игра может складываться по-разному, но нам необходимо оставаться командой внутри. И самое главное – верить и биться до конца, потому что каждый матч для нас как финал. Что касается перерыва, то иногда самая лучшая тактика – это посмотреть ребятам в глаза. Думаю, что от этого второй тайм резко поменялся.

– Насколько ценна эта победа для тренерского штаба с учeтом недавних неудач команды в Кубке?

– Эмоциональный фон немного падает с точки зрения результата, когда команда нацеливается пройти дальше в Кубке страны. К сожалению, мы уступили. Очень важно было правильно подготовиться к следующей игре. Не только тактически и исходя из игровых нюансов, но и с точки зрения психологии и функционального состояния. Думаю, что физически мы очень хорошо готовы, бежим, боремся. У нас есть очень хорошие моменты и концовке матча, мы додавливаем соперника. В этом плане мы абсолютно спокойны. Что касается эмоциональной составляющей, то здесь нам в первом тайме немного не хватило. Дома с первых минут мы обязаны играть так, как мы вышли на второй тайм – агрессивно, с давлением. Хотя у нас было достаточно моментов для взятия ворот. К сожалению, мы пропустили очень лeгкие, ненужные мячи. Конечно, мы сделаем на этом акцент. Мы очень благодарны нашим ребятам за самоотверженность, за духовитость и за характер. Это очень ценная и правильная победа для дальнейшего роста команды.

  • Галактионов установил тренерский рекорд «Локомотива».
  • При нем «Локомотив» на этой неделе вылетел из Кубка России.
  • В РПЛ москвичи идут 11-ми.

Очень рано такое говорить, но «Локо» меняется. У него появился характер – и это круто

Еще по теме:
Мостовой высказался о своем голе в дебютном матче за «Локо»
Талалаев отметил излишнюю самоуверенность у трех игроков «Балтики»
«На десять минут был в прострации»: Комличенко разбили голову с «Балтикой» 1
Источник: официальный сайт «Локомотива»
Россия. Премьер-лига Краснодар Локомотив Галактионов Михаил
Комментарии (0)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Главные новости
Соболев извинился перед фанатами «Зенита», «Спартак» проиграл в дерби, Мостовой забил в дебютном матче за «Локо» и другие новости
01:20
Мостовой высказался о своем голе в дебютном матче за «Локо»
01:00
Талалаев отметил излишнюю самоуверенность у трех игроков «Балтики»
00:55
«На десять минут был в прострации»: Комличенко разбили голову с «Балтикой»
00:38
1
Реакция Шварца на удаление Тюкавина со «Спартаком»
00:24
2
Губерниев прокомментировал поражение «Спартака» от «Динамо»
Вчера, 23:58
2
Реакция Генича на поражение «Спартака» от «Динамо»
Вчера, 23:47
«Я никогда…»: игроки «Динамо» – после победы над «Спартаком»
Вчера, 23:42
2
Талалаев высказался после поражения «Балтики» от «Локомотива»
Вчера, 23:27
3
Галактионов прокомментировал победу «Локомотива» над «Балтикой»
Вчера, 23:18
4
Все новости
Все новости
Червиченко – о поражении «Спартака» от «Динамо»: «Надо меньше слушать сказки о чемпионстве»
00:29
Губерниев прокомментировал поражение «Спартака» от «Динамо»
Вчера, 23:58
2
Определен игрок, который подставил «Динамо» в дерби со «Спартаком»
Вчера, 23:53
Реакция Генича на поражение «Спартака» от «Динамо»
Вчера, 23:47
«Я никогда…»: игроки «Динамо» – после победы над «Спартаком»
Вчера, 23:42
2
Талалаев высказался после поражения «Балтики» от «Локомотива»
Вчера, 23:27
3
Галактионов прокомментировал победу «Локомотива» над «Балтикой»
Вчера, 23:18
4
ФотоБатраков отреагировал на первую победу «Локомотива» в РПЛ одним словом
Вчера, 23:05
2
Реакция Карседо на ошибку Умярова с «Динамо»
Вчера, 22:53
1
ВидеоОбзор матча «Балтика» – «Локомотив» голы и лучшие моменты (Видео)
Вчера, 22:39
РПЛ. Мостовой в дебютном матче за «Локомотив» принес победу над «Балтикой» (1:0)
Вчера, 22:38
15
«Давайте проводить параллели»: Лапочкин проанализировал удаление Тюкавина со «Спартаком»
Вчера, 22:22
Степашин – о красной карточке Тюкавина: «Я бы удалил Левникова»
Вчера, 22:15
6
Тюкавин прокомментировал свое удаление со «Спартаком»
Вчера, 22:09
3
Спартаковец Умяров: «Нам стыдно»
Вчера, 21:53
12
Реакция Шварца на победу «Динамо» над «Спартаком»
Вчера, 21:42
1
Карседо прокомментировал проигрыш «Спартака» в дерби с «Динамо»
Вчера, 21:36
10
Реакция Радимова на поражение «Спартака» от «Динамо»
Вчера, 21:25
1
Рабинер прокомментировал поражение «Спартака» от «Динамо»
Вчера, 21:01
5
Тренер «Сосьедада» прокомментировал ситуацию Захаряна
Вчера, 20:57
1
Федотов разобрал удаление Тюкавина в дерби со «Спартаком»
Вчера, 20:41
8
ВидеоОбзор матча «Динамо» – «Спартак» голы и лучшие моменты (Видео)
Вчера, 20:29
РПЛ. «Спартак» в большинстве уступил «Динамо» (1:2)
Вчера, 20:29
104
Тюкавин удален в дерби со «Спартаком» за удар соперника
Вчера, 20:10
6
Мнение Рабинера о неназначенном на Соболеве пенальти в матче «Зенит» – ЦСКА
Вчера, 19:40
4
Стали известны стартовые составы на матч «Балтика» – «Локомотив»: 6 сентября 2026
Вчера, 19:37
2
Стало известно, планирует ли «Зенит» увольнять Семака
Вчера, 19:34
13
Основной игрок «Зенита» травмировался в матче с ЦСКА
Вчера, 19:29
1
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+