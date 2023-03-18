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    ⚽ РПЛ. «Спартак» сыграет с «Оренбургом», «Урал» примет «Динамо», «Локо» встретится с «Краснодаром»

    Сегодня, 18 марта, стартует 20-й тур чемпионата России, который будет разделен поровну – по четыре матча в субботу и воскресенье.

    Субботний игровой день откроют «Оренбург» и «Спартак».

    Затем встретятся «Урал» и «Динамо» в Екатеринбурге.

    «Факел» примет «Сочи» в Воронеже.

    Последними сегодня сыграют «Локомотив» и «Краснодар».

    Россия. РПЛ. 20-й тур

    Оренбург – Спартак (Москва)

    18 марта, 12:00 мск

    Текстовая онлайн-трансляция

    Урал (Екатеринбург) – Динамо (Москва)

    18 марта, 14:15 мск

    Факел (Воронеж) – Сочи

    18 марта, 16:30 мск

    Локомотив (Москва) – Краснодар

    18 марта, 19:30 мск

    Текстовая онлайн-трансляция

    Химки – Ростов (Ростов-на-Дону)

    19 марта, 14:00 мск

    Крылья Советов (Самара) – Ахмат (Грозный)

    19 марта, 16:30 мск

    Пари НН (Нижний Новгород) – Торпедо (Москва)

    19 марта, 16:30 мск

    ЦСКА (Москва) – Зенит (Санкт-Петербург)

    19 марта, 19:30 мск

    Текстовая онлайн-трансляция

    Календарь РПЛ

    Турнирная таблица РПЛ

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    Источник: «Бомбардир»

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    Комментарии3
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      Рейтинг: +829

      Болотоход 2 часа назад

      Завтра кони баклажанов притопчут.
      Хотя Бразилию будут тянуть всеми силами!
      Стыдно за вонючих.

      КБ победы - желательно легкой без нервов.

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      Рейтинг: +6331

      Добрый Бобер 3 часа назад

      А вот на ю-туб канале Максима Каца вышел отличный видос по Fan-ID. Всё по полочкам разложил.

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      Рейтинг: +17943

      paracetamol 3 часа назад

      Почему-то мне жалко Спердяк? А ведь им так хотелось стать шампиньонами!

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