Завтра кони баклажанов притопчут.
Хотя Бразилию будут тянуть всеми силами!
Стыдно за вонючих.
КБ победы - желательно легкой без нервов.
Сегодня, 18 марта, стартует 20-й тур чемпионата России, который будет разделен поровну – по четыре матча в субботу и воскресенье.
Субботний игровой день откроют «Оренбург» и «Спартак».
Затем встретятся «Урал» и «Динамо» в Екатеринбурге.
«Факел» примет «Сочи» в Воронеже.
Последними сегодня сыграют «Локомотив» и «Краснодар».
Россия. РПЛ. 20-й тур
18 марта, 12:00 мск
Урал (Екатеринбург) – Динамо (Москва)
18 марта, 14:15 мск
18 марта, 16:30 мск
Локомотив (Москва) – Краснодар
18 марта, 19:30 мск
Химки – Ростов (Ростов-на-Дону)
19 марта, 14:00 мск
Крылья Советов (Самара) – Ахмат (Грозный)
19 марта, 16:30 мск
Пари НН (Нижний Новгород) – Торпедо (Москва)
19 марта, 16:30 мск
ЦСКА (Москва) – Зенит (Санкт-Петербург)
19 марта, 19:30 мск