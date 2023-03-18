Сегодня, 18 марта, стартует 20-й тур чемпионата России, который будет разделен поровну – по четыре матча в субботу и воскресенье.

Субботний игровой день откроют «Оренбург» и «Спартак».

Затем встретятся «Урал» и «Динамо» в Екатеринбурге.

«Факел» примет «Сочи» в Воронеже.

Последними сегодня сыграют «Локомотив» и «Краснодар».

Россия. РПЛ. 20-й тур

Оренбург – Спартак (Москва)

18 марта, 12:00 мск

Текстовая онлайн-трансляция

Урал (Екатеринбург) – Динамо (Москва)

18 марта, 14:15 мск

Факел (Воронеж) – Сочи

18 марта, 16:30 мск

Локомотив (Москва) – Краснодар

18 марта, 19:30 мск

Текстовая онлайн-трансляция

Химки – Ростов (Ростов-на-Дону)

19 марта, 14:00 мск

Крылья Советов (Самара) – Ахмат (Грозный)

19 марта, 16:30 мск

Пари НН (Нижний Новгород) – Торпедо (Москва)

19 марта, 16:30 мск

ЦСКА (Москва) – Зенит (Санкт-Петербург)

19 марта, 19:30 мск

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