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⚽ РПЛ. ЦСКА примет «Зенит» и другие матчи

19 марта 2023, 19:09
5

Сегодня, 19 марта, состоятся заключительные матчи 20-го тура РПЛ. Начался день в Химках, где одноименная команда приняла «Ростов» (0:1).

Затем одновременно начались встречи «Крылья Советов»«Ахмат» (0:1) и «Пари НН»«Торпедо» (1:1).

Завершат тур ЦСКА и «Зенит». Петербуржцы могут увеличить лидерский отрыв до 11 очков.

Россия. РПЛ. 20-й тур

ЦСКА (Москва) – Зенит (Санкт-Петербург)

19 марта, 19:30 мск

Текстовая онлайн-трансляция

Химки – Ростов (Ростов-на-Дону) – 0:1 (0:1)

Гол: 0:1 – Осипенко, 18 (с пенальти).

Удаления: Бикел, 29 – нет.

Крылья Советов (Самара) – Ахмат (Грозный) – 0:1 (0:0)

Гол: 0:1 – Тимофеев, 46.

Пари НН (Нижний Новгород) – Торпедо (Москва) – 1:1 (1:0)

Голы: 1:0 – Гоцук, 34; 1:1 – Рейна, 58.

Оренбург – Спартак (Москва) – 2:0 (2:0)

Голы: 1:0 – Ковалев, 17; 2:0 – Воробьев, 23.

Текстовая онлайн-трансляция

Урал (Екатеринбург) – Динамо (Москва) – 0:1 (0:0)

Гол: 0:1 – Тюкавин, 90.

Факел (Воронеж) – Сочи – 3:0 (1:0)

Голы: 1:0 – Гонгадзе, 34 (с пенальти); 2:0 – Магаль, 73; 3:0 – Ивахнов, 79.

Удаления: нет – Мелкадзе, 81 (вторая ж.к.).

Локомотив (Москва) – Краснодар – 3:2 (0:2)

Голы: 0:1 – Алонсо, 29; 0:2 – Кордоба, 39; 1:2 – Баринов, 47; 2:2 – Глушенков, 51; 3:2 – Дзюба, 65.

Незабитые пенальти: Дзюба, 45+8 – нет.

Удаления: Смольников, 72 (вторая ж.к.) – Рамирес, 63 (вторая ж.к.).

Текстовая онлайн-трансляция

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Россия. Премьер-лига Зенит Спартак Ростов ЦСКА Динамо Краснодар Оренбург Сочи Урал Нижний Новгород Ахмат Локомотив Химки Торпедо Факел Крылья Советов
Комментарии (5)
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paracetamol
1679124084
Почему-то мне жалко Спердяк? А ведь им так хотелось стать шампиньонами!
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Добрый Бобер
1679124167
А вот на ю-туб канале Максима Каца вышел отличный видос по Fan-ID. Всё по полочкам разложил.
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alex1951
1679243392
Красная Армия всех сильней - дай Зениту 3.14 дюлей)))
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mamba9090909
1679244735
Газон просто ужасный.
Ответить
alex1951
1679245674
Зенит в зените ,ЦСКА же в динамите.... ЦСКА Зенит взорвет ,как тот ,,Северный Поток,, ...и победу заберет))))
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