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Локомотив - Краснодар

18.03.2023, Суббота, 19:30 мск Москва, стадион РЖД-Арена Россия. Премьер-лига, 20 тур Локомотив - Краснодар
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Матч начнется в 19:30 мск
П1
2.35
Х
3.6
П2
2.85
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Матч начнется в 19:30 мск
Россия. Кубок (2022/2023), группа A
5 тур
23 ноября, среда 20:00 Краснодар 1:0 Локомотив
2 тур
14 сентября, среда 15:00 Локомотив 2:2
(3:1)п		 Краснодар
Россия. Премьер-лига (2022/2023)
4 тур
6 августа, суббота 20:00 Краснодар 3:0 Локомотив
Россия. Премьер-лига (2021/2022)
19 тур
4 мая, среда 19:00 Краснодар 1:0 Локомотив
5 тур
22 августа, воскресенье 16:00 Локомотив 2:1 Краснодар
Товарищеские матчи 2021
Февраль
11 февраля, четверг 16:30 Локомотив 4:0 Краснодар
Россия. Премьер-лига (2020/2021)
18 тур
13 декабря, воскресенье 16:30 Краснодар 5:0 Локомотив
2 тур
15 августа, суббота 19:00 Локомотив 1:0 Краснодар
Россия. Премьер-лига (2019/2020)
16 тур
10 ноября, воскресенье 19:00 Локомотив 1:1 Краснодар
7 тур
24 августа, суббота 19:00 Краснодар 1:1 Локомотив
Россия. Премьер-лига (2018/2019)
20 тур
17 марта, воскресенье 16:30 Локомотив 1:0 Краснодар
6 тур
1 сентября, суббота 19:00 Краснодар 2:1 Локомотив
Товарищеские матчи 2019

6 февраля, среда 18:00 Краснодар 1:0 Локомотив
Россия. Премьер-лига (2017/2018)
28 тур
30 апреля, понедельник 19:00 Краснодар 2:0 Локомотив
14 тур
23 октября, понедельник 19:30 Локомотив 2:0 Краснодар
Россия. Премьер-лига (2016/2017)
19 тур
13 марта, понедельник 19:30 Локомотив 1:2 Краснодар
5 тур
28 августа, воскресенье 19:15 Краснодар 1:2 Локомотив
Россия. Премьер-лига (2015/2016)
21 тур
20 марта, воскресенье 19:30 Краснодар 1:2 Локомотив
7 тур
30 августа, воскресенье 13:30 Локомотив 2:1 Краснодар
Россия. Премьер-лига (2014/2015)
25 тур
25 апреля, суббота 19:00 Краснодар 1:0 Локомотив
1 тур
3 августа, воскресенье 21:30 Локомотив 0:0 Краснодар
Россия. Премьер-Лига (2013/2014)
27 тур
26 апреля, суббота 19:00 Краснодар 1:3 Локомотив
4 тур
5 августа, понедельник 21:15 Локомотив 3:1 Краснодар
Россия. Премьер-Лига (2012/2013)
17 тур
24 ноября, суббота 16:30 Локомотив 3:2 Краснодар
3 тур
4 августа, суббота 20:00 Краснодар 3:1 Локомотив
Россия. Премьер-лига (2011/2012)
21 тур
21 августа, воскресенье 20:45 Локомотив 1:0 Краснодар
6 тур
23 апреля, суббота 18:30 Краснодар 1:4 Локомотив
Команда И В Н П Мячи Разница Очки
1. Зенит 19 15 3 1 53:9 +44 48
2. Спартак М 19 12 4 3 45:22 +23 40
3. Ростов 19 11 5 3 35:27 +8 38
4. Динамо М 19 9 5 5 35:24 +11 32
5. ЦСКА 19 9 5 5 34:20 +14 32
6. Ахмат 19 9 2 8 30:29 +1 29
7. Краснодар 19 8 5 6 36:32 +4 29
8. Оренбург 19 9 1 9 38:40 -2 28
9. Сочи 19 8 4 7 29:36 -7 28
10. Урал 19 7 4 8 24:30 -6 25
11. Крылья Советов 19 5 5 9 20:30 -10 20
12. Локомотив 19 5 4 10 24:35 -11 19
13. Пари НН 19 5 4 10 23:34 -11 19
14. Факел 19 1 11 7 24:37 -13 14
15. Химки 19 3 4 12 19:40 -21 13
16. Торпедо М 19 1 4 14 9:33 -24 7
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