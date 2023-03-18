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Расписание матчей
РПЛ 2026/2027
Локомотив - Краснодар
Локомотив - Краснодар: обзор матча 18 марта 2023
Локомотив
18.03.2023, суббота, 19:30
Россия. Премьер-лига, 20 тур
3 : 2
Завершен
Краснодар
47'
С. Волков (АГ)
52'
М. Глушенков
65'
А. Дзюба
29'
Х. Алонсо
39'
Д. Кордоба
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Локомотив - Краснодар
Желтая карточка
М. Щетинин
87'
85'
Замена
Н. Кривцов
️️️️
К. Боржес
Замена
М. Щетинин
️️️️
Р. Жемалетдинов
85'
80'
Замена
Ж. Батчи
️️️️
О. Олусегун
Замена
Д. Живоглядов
️️️️
А. Карпукас
74'
Вторая желтая
И. Смольников
72'
68'
Замена
С. Петров
️️️️
М. Давид Кобнан
68'
Замена
А. Черников
️️️️
М. Баньяц
66'
Желтая карточка
Д. Кордоба
ГОЛ! 3:2!
А. Дзюба
65'
63'
Вторая желтая
К. Рамирес
Желтая карточка
Р. Жемалетдинов
61'
56'
Желтая карточка
К. Рамирес
ГОЛ! 2:2!
М. Глушенков
Пас отдал
А. Дзюба
52'
ГОЛ в свои ворота! 1:2!
С. Волков
47'
Замена
Р. Жемалетдинов
️️️️
Ф. Камано
46'
Замена
М. Глушенков
️️️️
А. Миранчук
46'
Пенальти не реализован!
А. Дзюба
45'
+8
Желтая карточка
Н. Тикнизян
45'
+5
Желтая карточка
А. Карпукас
43'
39'
ГОЛ! 0:2!
Д. Кордоба
29'
ГОЛ! 0:1!
Х. Алонсо
Пас отдал
Э. Сперцян
Желтая карточка
И. Смольников
21'
16'
Желтая карточка
М. Давид Кобнан
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Локомотив
22
Илья Лантратов
ВР
71
Наир Тикнизян
ЛЗ
63
Иван Кузьмичев
ЦЗ
13
Херман Конти
ЦЗ
8
Игорь Смольников
ПЗ
40
Франсуа Камано
ЛП
6
Дмитрий Баринов
ОП
93
Артем Карпукас
ОП
21
Антон Миранчук
АП
9
Сергей Пиняев
ПП
22
Артем Дзюба
ЦФ
Главный тренер
Михаил Галактионов
Краснодар
1
Станислав Агкацев
ВР
2
Кристиан Рамирес
ЛЗ
31
Кайо
ЦЗ
6
Хуниор Алонсо
ЦЗ
82
Сергей Волков
ПЗ
7
Михайло Баньяц
ОП
20
Кади Боржес
ЦП
8
Эдуард Сперцян
АП
99
Мозес Давид Кобнан
ЛФ
9
Джон Кордоба
ЦФ
6
Олакунле Олусегун
РФ
Главный тренер
Владимир Ивич
Локомотив
53
Даниил Худяков
ВР
2
Марио Митай
ЛЗ
59
Егор Погостнов
ЦЗ
27
Дмитрий Живоглядов
ПЗ
10
Рифат Жемалетдинов
ЛВ
25
Даниил Куликов
ОП
88
Михаил Щетинин
ОП
22
Константин Марадишвили
ЦП
11
Вадим Раков
ЦФ
18
Иван Игнатьев
ЦФ
10
Максим Глушенков
ЦФ
Краснодар
1
Михаил Штепа
ВР
39
Матвей Сафонов
ВР
32
Дмитрий Пивоваров
ЛЗ
28
Егор Сорокин
ЦЗ
4
Вячеслав Литвинов
ЦЗ
98
Сергей Петров
ПЗ
53
Александр Черников
ОП
97
Ильзат Ахметов
ЦП
88
Никита Кривцов
АП
11
Жоау Батчи
ПВ
4-2-2-1-1
22
Лантратов
71
Тикнизян
63
Кузьмичев
13
Конти
8
Смольников
6
Баринов
93
Карпукас
40
Камано
9
Пиняев
21
Миранчук
22
Дзюба
4-1-1-1-3
1
Агкацев
82
Волков
31
Кайо
6
Алонсо
2
Рамирес
7
Баньяц
20
Боржес
8
Сперцян
6
Олусегун
9
Кордоба
99
Кобнан
40
Камано
10
Жемалетдинов
10
Жемалетдинов
40
Камано
93
Карпукас
27
Живоглядов
27
Живоглядов
93
Карпукас
Жемалетдинов
88
Щетинин
88
Щетинин
Жемалетдинов
21
Миранчук
10
Глушенков
10
Глушенков
21
Миранчук
99
Кобнан
98
Петров
98
Петров
99
Кобнан
7
Баньяц
53
Черников
53
Черников
7
Баньяц
20
Боржес
88
Кривцов
88
Кривцов
20
Боржес
6
Олусегун
11
Батчи
11
Батчи
6
Олусегун
Остались в запасе
Локомотив
Краснодар
53
Даниил Худяков
ВР
2
Марио Митай
ЛЗ
59
Егор Погостнов
ЦЗ
25
Даниил Куликов
ОП
22
Константин Марадишвили
ЦП
11
Вадим Раков
ЦФ
18
Иван Игнатьев
ЦФ
Главный тренер
Михаил Галактионов
1
Михаил Штепа
ВР
39
Матвей Сафонов
ВР
32
Дмитрий Пивоваров
ЛЗ
28
Егор Сорокин
ЦЗ
4
Вячеслав Литвинов
ЦЗ
97
Ильзат Ахметов
ЦП
Главный тренер
Владимир Ивич
Остались в запасе
53
Даниил Худяков
ВР
2
Марио Митай
ЛЗ
59
Егор Погостнов
ЦЗ
25
Даниил Куликов
ОП
22
Константин Марадишвили
ЦП
11
Вадим Раков
ЦФ
18
Иван Игнатьев
ЦФ
Остались в запасе
1
Михаил Штепа
ВР
39
Матвей Сафонов
ВР
32
Дмитрий Пивоваров
ЛЗ
28
Егор Сорокин
ЦЗ
4
Вячеслав Литвинов
ЦЗ
97
Ильзат Ахметов
ЦП
Главный тренер
Михаил Галактионов
Главный тренер
Владимир Ивич
Статистика матча Локомотив - Краснодар
5
1
1
3
Красные карточки
1
1
Желтые карточки
5
3
Матчи команд
Локомотив
Россия. Премьер-лига, 16 тур
Локомотив
- : -
29.11.2026
Динамо Мх
Россия. Кубок, 6 тур
Локомотив
0 : 2
25.11.2026
Ростов
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Родина
0 : 1
22.11.2026
Локомотив
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Локомотив
0 : 1
06.11.2026
Рубин
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Локомотив
0 : 4
01.11.2026
Спартак
Россия. Кубок, 5 тур
ЦСКА
3 : 1
29.10.2026
Локомотив
Краснодар
Россия. Премьер-лига, 16 тур
Ростов
- : -
29.11.2026
Краснодар
Россия. Кубок, 6 тур
Ахмат
0 : 3
25.11.2026
Краснодар
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Динамо
1 : 1
22.11.2026
Краснодар
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Краснодар
4 : 2
07.11.2026
ЦСКА
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Родина
2 : 1
31.10.2026
Краснодар
Россия. Кубок, 5 тур
Краснодар
2 : 1
27.10.2026
Динамо
Информация о матче
Главный судья:
Кирилл Левников
(Санкт-Петербург)
Помощники судьи:
Андрей Веретешкин
Рустам Мухтаров
Дополнительные помощники:
VAR – Василий Казарцев; AVAR – Александр Богданов
Резервный судья:
Павел Шадыханов
Инспектор:
Фейзудин Эрзиманов
Стадион:
РЖД-Арена
Где смотреть матч:
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