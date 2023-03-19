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ЦСКА - Зенит

19.03.2023, Воскресенье, 19:30 мск Москва, стадион ВЭБ Арена Россия. Премьер-лига, 20 тур ЦСКА - Зенит
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Матч начнется в 19:30 мск
П1
4.05
Х
3.8
П2
1.85
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Матч начнется в 19:30 мск
Россия. Премьер-лига (2022/2023)
5 тур
13 августа, суббота 17:00 Зенит 2:1 ЦСКА
Кубок PARI Премьер 2022
3 тур
29 июня, среда 20:00 ЦСКА 0:3 Зенит
Россия. Премьер-лига (2021/2022)
16 тур
28 ноября, воскресенье 20:00 ЦСКА 0:2 Зенит
6 тур
26 августа, четверг 20:45 Зенит 1:0 ЦСКА
Россия. Премьер-лига (2020/2021)
23 тур
17 марта, среда 20:00 ЦСКА 2:3 Зенит
3 тур
19 августа, среда 20:00 Зенит 2:1 ЦСКА
Россия. Премьер-лига (2019/2020)
23 тур
20 июня, суббота 19:00 ЦСКА 0:4 Зенит
15 тур
2 ноября, суббота 19:00 Зенит 1:1 ЦСКА
Товарищеские матчи 2020

9 февраля, воскресенье 15:00 Зенит 3:2 ЦСКА
Россия. Премьер-лига (2018/2019)
28 тур
12 мая, воскресенье 19:00 Зенит 3:1 ЦСКА
14 тур
11 ноября, воскресенье 19:00 ЦСКА 2:0 Зенит
Россия. Премьер-лига (2017/2018)
28 тур
29 апреля, воскресенье 16:30 Зенит 0:0 ЦСКА
14 тур
22 октября, воскресенье 16:30 ЦСКА 0:0 Зенит
Россия. Премьер-лига (2016/2017)
18 тур
4 марта, суббота 16:30 ЦСКА 0:0 Зенит
4 тур
20 августа, суббота 17:00 Зенит 1:1 ЦСКА
Суперкубок России 2016

23 июля, суббота 19:00 ЦСКА 0:1 Зенит
Россия. Кубок (2015/2016)
Финал
2 мая, понедельник 16:00 ЦСКА 1:4 Зенит
Россия. Премьер-лига (2015/2016)
22 тур
3 апреля, воскресенье 19:30 Зенит 2:0 ЦСКА
8 тур
12 сентября, суббота 14:00 ЦСКА 2:2 Зенит
Россия. Премьер-лига (2014/2015)
21 тур
5 апреля, воскресенье 13:30 Зенит 2:1 ЦСКА
12 тур
1 ноября, суббота 16:00 ЦСКА 0:1 Зенит
Россия. Премьер-Лига (2013/2014)
21 тур
15 марта, суббота 16:00 ЦСКА 1:0 Зенит
13 тур
18 октября, пятница 20:00 Зенит 2:0 ЦСКА
Объединенный Суперкубок 2014
2 тур
2 февраля, воскресенье 20:00 Зенит 2:0 ЦСКА
Суперкубок России 2013

13 июля, суббота 21:30 ЦСКА 3:0 Зенит
Россия. Премьер-Лига (2012/2013)
17 тур
26 ноября, понедельник 20:00 Зенит 1:1 ЦСКА
3 тур
4 августа, суббота 13:30 ЦСКА 1:3 Зенит
Россия. Премьер-лига (2011/2012), группа A
39 тур
14 апреля, суббота 19:00 Зенит 2:0 ЦСКА
33 тур
3 марта, суббота 16:00 ЦСКА 2:2 Зенит
Россия. Премьер-лига (2011/2012)
19 тур
6 августа, суббота 18:45 ЦСКА 0:2 Зенит
4 тур
10 апреля, воскресенье 18:30 Зенит 0:3 ЦСКА
Россия. Кубок (2010/2011)
1/4 финала
20 апреля, среда 20:00 Зенит 0:2 ЦСКА
Суперкубок России 2011
Финал
6 марта, воскресенье 13:00 Зенит 1:0 ЦСКА
Россия. Премьер-Лига 2010
18 тур
10 ноября, среда 19:00 Зенит 1:3 ЦСКА
4 тур
28 апреля, среда 20:00 ЦСКА 0:2 Зенит
Россия. Премьер-лига 2009
23 тур
26 сентября, суббота 14:00 Зенит 2:0 ЦСКА
9 тур
17 мая, воскресенье 19:00 ЦСКА 2:1 Зенит
Россия. Премьер-лига 2008
22 тур
21 сентября, воскресенье 16:00 Зенит 1:3 ЦСКА
8 тур
30 июля, среда 19:00 ЦСКА 0:0 Зенит
Россия. Премьер-лига 2007
25 тур
29 сентября, суббота 14:00 Зенит 2:1 ЦСКА
11 тур
26 мая, суббота 14:00 ЦСКА 2:0 Зенит
Россия. Премьер-лига 2006
26 тур
5 ноября, воскресенье 00:00 ЦСКА 1:0 Зенит
11 тур
19 июля, среда 00:00 Зенит 0:0 ЦСКА
Россия. Кубок (2005/2006)
1/2 финала
ответный матч		 10 мая, среда 20:00 Зенит 0:3 ЦСКА
Россия. Кубок (2005/2006)
1/2 финала
первый матч		 3 мая, среда 14:00 ЦСКА 1:0 Зенит
Россия. Премьер-лига 2005
20 тур
21 августа, воскресенье 18:00 ЦСКА 1:1 Зенит
5 тур
17 апреля, воскресенье 16:00 Зенит 1:0 ЦСКА
Россия. Премьер-лига 2004
27 тур
25 октября, понедельник 00:00 Зенит 0:3 ЦСКА
4 тур
3 апреля, суббота 00:00 ЦСКА 3:3 Зенит
Россия. Премьер-лига 2003
16 тур
11 июля, пятница 00:00 ЦСКА 2:2 Зенит
15 тур
28 июня, суббота 00:00 Зенит 4:1 ЦСКА
Россия. Премьер-лига 2002
26 тур
6 октября, воскресенье 00:00 Зенит 0:2 ЦСКА
3 тур
17 марта, воскресенье 00:00 ЦСКА 1:0 Зенит
Чемпионат России 2001
26 тур
30 сентября, воскресенье 00:00 Зенит 6:1 ЦСКА
12 тур
11 июня, понедельник 00:00 ЦСКА 1:1 Зенит
Чемпионат России 2000
22 тур
18 августа, пятница 00:00 Зенит 0:1 ЦСКА
8 тур
12 мая, пятница 00:00 ЦСКА 4:1 Зенит
Чемпионат России 1999
19 тур
11 июля, воскресенье 00:00 Зенит 1:1 ЦСКА
5 тур
2 мая, воскресенье 00:00 ЦСКА 2:2 Зенит
Чемпионат России 1998
17 тур
22 июля, среда 00:00 Зенит 0:1 ЦСКА
2 тур
4 апреля, суббота 00:00 ЦСКА 1:2 Зенит
Чемпионат России 1997
28 тур
20 сентября, суббота 00:00 Зенит 2:0 ЦСКА
11 тур
24 мая, суббота 00:00 ЦСКА 2:0 Зенит
Чемпионат России 1996
29 тур
28 сентября, суббота 00:00 ЦСКА 1:0 Зенит
12 тур
15 мая, среда 00:00 Зенит 1:1 ЦСКА
Команда И В Н П Мячи Разница Очки
1. Зенит 19 15 3 1 53:9 +44 48
2. Спартак М 19 12 4 3 45:22 +23 40
3. Ростов 19 11 5 3 35:27 +8 38
4. Динамо М 19 9 5 5 35:24 +11 32
5. ЦСКА 19 9 5 5 34:20 +14 32
6. Ахмат 19 9 2 8 30:29 +1 29
7. Краснодар 19 8 5 6 36:32 +4 29
8. Оренбург 19 9 1 9 38:40 -2 28
9. Сочи 19 8 4 7 29:36 -7 28
10. Урал 19 7 4 8 24:30 -6 25
11. Крылья Советов 19 5 5 9 20:30 -10 20
12. Локомотив 19 5 4 10 24:35 -11 19
13. Пари НН 19 5 4 10 23:34 -11 19
14. Факел 19 1 11 7 24:37 -13 14
15. Химки 19 3 4 12 19:40 -21 13
16. Торпедо М 19 1 4 14 9:33 -24 7
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