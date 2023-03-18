Тарасов рассказал, кем планирует работать после завершения карьеры

Дмитрий Тарасов видит себя футбольным менеджером через несколько лет.

– Когда у меня истек срок контракта с «Велесом», я сел и подумал: «Что делать?».

Все говорят, что футболисты [по окончании карьеры] пребывают в стрессе. Я две недели думал, куда направить энергию, потому что не люблю сидеть на месте.

Посидел, думаю: «Хочу руководить». Клубом, чем-то еще, неважно. Хочу именно в футболе. И у нас все совпало с [клубом МФЛ «Родина Медиа»].

– Ты после «Родины Медиа» видишь себя функционером профессионального клуба?

– Возможно. Я не отрицаю. Я умею взаимодействовать с людьми. Слуцкий мне недавно сказал: «Ты отлично умеешь находить общий язык с людьми». Команды вокруг меня выстраиваются.

Правда, в «Велесе» это стало проблемой, с тренером у нас были разногласия. Команда больше ко мне тянулась, нежели к тренеру.