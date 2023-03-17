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    Тарасов выступил за возвращение пива на стадионы: «Ужираться необязательно»

    Бывший полузащитник сборной России Дмитрий Тарасов не видит проблемы, если пиво вернут на российские стадионы.

    «Сто процентов я бы пиво вернул на стадион. Мне кажется, это круто.

    Я с отцом в детстве ходил на «Локомотив», это как традиция. Необязательно ужираться. Ну ужрался – выведите, поставьте запрет на три матча.

    Болельщик должен прийти как на праздник, футбол – это праздник. Взял бокал пива – это тупо как в кино, где попкорн – классический набор.

    Пиво и футбол – это для болельщиков 100%», – сказал Тарасов на ютуб-канале «Коммент.Шоу».

    • Тарасов завершил карьеру в 2021 году.
    • На его счету 8 матчей и гол за сборную России.
    • Сейчас он курирует медийную команду «Родина».

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    Источник: «Бомбардир»

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    17.03.2023 20:36
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +6331

      Добрый Бобер 2 часа назад

      А вот на ю-туб канале Максима Каца вышел отличный видос по Fan-ID. Всё по полочкам разложил.

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      Рейтинг: +1467

      Fialet 3 часа назад

      Вот потому страна в дерьме, что по понятиям многих, праздник - это обязательно выпить.

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