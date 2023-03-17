Тарасов выступил за возвращение пива на стадионы: «Ужираться необязательно»

Бывший полузащитник сборной России Дмитрий Тарасов не видит проблемы, если пиво вернут на российские стадионы.
«Сто процентов я бы пиво вернул на стадион. Мне кажется, это круто.
Я с отцом в детстве ходил на «Локомотив», это как традиция. Необязательно ужираться. Ну ужрался – выведите, поставьте запрет на три матча.
Болельщик должен прийти как на праздник, футбол – это праздник. Взял бокал пива – это тупо как в кино, где попкорн – классический набор.
Пиво и футбол – это для болельщиков 100%», – сказал Тарасов на ютуб-канале «Коммент.Шоу».
- Тарасов завершил карьеру в 2021 году.
- На его счету 8 матчей и гол за сборную России.
- Сейчас он курирует медийную команду «Родина».
Источник: «Бомбардир»