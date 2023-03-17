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    Прогнозы и коэффициенты на матч «Оренбург» – «Спартак»: 20 тур РПЛ, 18 марта 2023

    «Оренбург» и «Спартак» сыграют в матче 20-го тура РПЛ. Встреча пройдет на стадионе «Газовик». Начало – в 12:00 по московскому времени.

    «Бомбардир» проведет текстовую онлайн-трансляцию

    Уверен в победе «Спартака»? Получи бесплатный бонус в 17000 рублей и ставь на матч

    Ориентировочные составы:

    Судья: Павел Кукуян (Россия)

    • Матчей в сезоне: 13
    • Желтые карточки: 49 (3,8 в среднем за матч)
    • Красные карточки: 3
    • Фолы в среднем за матч: 22

    Игра первого круга закончилась уверенной победой москвичей со счетом 4:1. Квинси Промес сделал дубль.

    Коэффициенты:

    • Победа «Оренбурга» – 3.50
    • Ничья – 3.90
    • Победа «Урала» – 2.02

    Прогноз на матч: победа Спартака

    Где смотреть матч Оренбург – Спартак

    Источник: «Бомбардир»

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    17.03.2023 20:33
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +816

      кaстрюлька 3 часа назад

      Нилихко будет Оренбургу со Шмурдяком играть после сегодняшнего шабаша

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