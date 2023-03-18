«Оренбург» и «Спартак» сыграют в матче 20-го тура РПЛ. Встреча пройдет на стадионе «Газовик». Начало – в 12:00 по московскому времени.
«Бомбардир» проведет текстовую онлайн-трансляцию
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Ориентировочные составы:
- Оренбург: Николай Сысуев – Матео Стаматов, Ренато Гойкович, Матиас Перес, Александр Эктов – Кирилл Капленко, Лукас Вера, Иван Башич – Юрий Ковалев, Брайан Мансилья, Дмитрий Воробьев.
- Спартак: Александр Селихов – Даниил Хлусевич, Даниил Денисов, Павел Маслов, Георгий Джикия – Данил Пруцев, Роман Зобнин, Руслан Литвинов – Антон Зиньковский, Александр Соболев, Квинси Промес.
Судья: Павел Кукуян (Россия)
- Матчей в сезоне: 13
- Желтые карточки: 49 (3,8 в среднем за матч)
- Красные карточки: 3
- Фолы в среднем за матч: 22
Игра первого круга закончилась уверенной победой москвичей со счетом 4:1. Квинси Промес сделал дубль.
Коэффициенты:
- Победа «Оренбурга» – 3.50
- Ничья – 3.90
- Победа «Спартака» – 2.02
Прогноз на матч: победа Спартака
Источник: «Бомбардир»