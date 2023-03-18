«Оренбург» и «Спартак» сыграют в матче 20-го тура РПЛ. Встреча пройдет на стадионе «Газовик». Начало – в 12:00 по московскому времени.

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Ориентировочные составы:

Судья: Павел Кукуян (Россия)

Матчей в сезоне: 13

Желтые карточки: 49 (3,8 в среднем за матч)

Красные карточки: 3

Фолы в среднем за матч: 22

Игра первого круга закончилась уверенной победой москвичей со счетом 4:1. Квинси Промес сделал дубль.

Коэффициенты:

Победа «Оренбурга» – 3.50

Ничья – 3.90

Победа «Спартака» – 2.02

Прогноз на матч: победа Спартака

Где смотреть матч Оренбург – Спартак