«Оренбург» и «Спартак» сыграют в матче 20-го тура РПЛ. Встреча пройдет на стадионе «Газовик».

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«Спартак» занимает второе место в чемпионате, имея на счету 40 очков. «Оренбург» с 28 очками идет на восьмом месте.

Игра первого круга закончилась уверенной победой москвичей со счетом 4:1. Квинси Промес сделал дубль.

Игра состоится в субботу, 18 марта.

Встречу в прямом эфире покажет телеканал «Матч! Премьер».

Игру также будет транслировать «Фонбет».

Начало – в 12:00 мск.

«Спартак» – фаворит гостевого матча по версии букмекеров, коэффициент на победу москвичей – 1,94. На ничью можно поставить за 4,10. На выигрыш хозяев дают 3,60.

Прогноз на матч Оренбург – Спартак